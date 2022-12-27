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Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Birden yatalak kaldı! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

Hint asıllı 60 yaşında bir kadın girişimci, bir aydır yataktan kalkamama şikayeti ile doktora başvurdu. Vitamin eksikliği sebebiyle yatalak olduğu anlaşıldı. D vitamininin yetersiz alınması sonucunda kas ve iskelet sistemi büyük zarar görür.

takvim.com.tr
27.12.2022 10:11 - Son Güncelleme: 27.12.2022 10:11
Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Birden yatalak kaldı! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

En önemli etkisi kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonu üzerinedir. Eksikliğinde çocukluk çağında rikets hastalığına yol açabilir. Bununla birlikte, D vitamininin otoimmün hastalıklar, enflamatuvar bağırsak hastalığı, romatoid artrit, Multipl Skleroz, diyabet, birçok kanser çeşidi ve kalp hastalıklarının gelişmesinde rol oynadığı bildiriliyor. Siz de farkında olmadan bu rahatsızlığa sahip olabilirsiniz. İşte detaylar...

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Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Birden yatalak kaldı! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

"Yatalaktı ve faaliyetlerini ve günlük yaşamını sürdürmek için iki kişinin yardımına ihtiyaç duyuyordu. Sorunları sekiz ay önce merdiven çıkmakta güçlük çekerek başladı ve giderek kötüleşmesi nedeniyle ofisini zemin katına taşımaya mecbur kaldı. İki ay geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmadı ve bu değişikliğin üstesinden gelmekte zorlanıyordu."

Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Birden yatalak kaldı! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

Yapılan tetkikler sırasında hastanın yaklaşık bir yıldır güneş görmediğini, fakat beslenmesine dikkat ettiği ortaya çıktı.

Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Birden yatalak kaldı! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

Daha sonra gerekli tedavi uygulanarak hastaya D vitamini enjekte edildi. Ve yavaş yavaş yataktan kalmaya başladı.

Meğerse o vitaminin eksikliği neden olmuş! Birden yatalak kaldı! Bu belirti varsa dikkat! Mutlaka kontrol ettirin...

NE ZAMAN D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALMAK GEREKLİDİR?

- Kış ve sonbahar mevsiminde,

- Yüksek enlemde bulunan ülkelerde,

- Ten rengi koyu ise ve

- UVB etkili güneş kremi kullanılıyorsa, D vitamini takviyesi almak gerekmektedir.

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