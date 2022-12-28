Beyin yiyen amip alarmı! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır? İlk ölüm yaşandı!

İlk olarak ABD de rastlanan beyin yiyen amip salgını birçok kişi tarafından merak ediliyor. Salgının ortaya çıkmasının ardından Güney Kore'de hastalığa yakalanan bir kişi hayatını kaybetti. İlk ölümün gerçekleşmesi ise büyük yankı uyandırdı. Peki, beyin yiyen amip nedir? Beyin yiyen amip nasıl bulaşır, belirtileri neler? İşte merak edilenler..