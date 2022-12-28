Beyin yiyen amip alarmı! Bu salgın sinsice yiyip bitiriyor! Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır? İlk ölüm yaşandı!
Halk arasında beyin yiyen amip olarak biliniyor fakat asıl adı 'naegleria fowleri'dir. Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.
28.12.2022 11:22 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:22
İlk olarak ABD de rastlanan beyin yiyen amip salgını birçok kişi tarafından merak ediliyor. Salgının ortaya çıkmasının ardından Güney Kore'de hastalığa yakalanan bir kişi hayatını kaybetti. İlk ölümün gerçekleşmesi ise büyük yankı uyandırdı. Peki, beyin yiyen amip nedir? Beyin yiyen amip nasıl bulaşır, belirtileri neler? İşte merak edilenler..