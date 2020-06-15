Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Kansere karşı koruyor ama yanlış yapıyormuşuz

İSTER SALATALARINIZDA, İSTER ÇORBALARINIZDA KULLANIN

Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ile soya fasulyesi gibi kuru baklagiller hem iyi birer bitkisel protein kaynağı hem çok iyi bir posa kaynağı hem de içerdikleri fitokimyasallar sayesinde çok iyi kanser savaşçılarıdır.