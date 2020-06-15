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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Kansere karşı koruyor ama yanlış yapıyormuşuz

Kanser çağımızın en yaygın hastalıklarından. Kansere karşı koymanın yolu ise sağlıklı yaşam şartlarından ve besinlerden geçiyor. Ancak doğru kullanım ile bu sağlanabilir. Peki hastalı beslenme alışkanlıklarını bırakıp, doğru besin tüketimiyle kansere karşı koyabileceğinizi biliyor muydunuz?

15.06.2020 13:48 - Son Güncelleme: 15.06.2020 13:48
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Kansere karşı koruyor ama yanlış yapıyormuşuz

Bazı besinler kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırma konusunda vücudun iç dinamiklerine daha fazla destek veriyor. Ölçüyü kaçırmadan bu besinlere sofranızda yer açın.

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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Kansere karşı koruyor ama yanlış yapıyormuşuz

İSTER SALATALARINIZDA, İSTER ÇORBALARINIZDA KULLANIN
Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ile soya fasulyesi gibi kuru baklagiller hem iyi birer bitkisel protein kaynağı hem çok iyi bir posa kaynağı hem de içerdikleri fitokimyasallar sayesinde çok iyi kanser savaşçılarıdır.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Kansere karşı koruyor ama yanlış yapıyormuşuz

Kanser riskini azaltmak için kuru baklagilleri haftada 2-3 kez sofranızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra salata, çorba, pilav ve makarnalarınızda zenginleştirici bir dost besin olarak kullanın.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Kansere karşı koruyor ama yanlış yapıyormuşuz

KIZARMIŞ BALIK NEDEN FAYDA SAĞLAMIYOR?
Balık omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynak. Omega3 yağ asitlerinin tümör oluşumunu geciktirdiği ile ilgili çalışmalar mevcut. Sardalya, uskumru, somon, kalkan, ringa ve ton balığı omega 3 açısından zengin balıklardan.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Kansere karşı koruyor ama yanlış yapıyormuşuz

Kanser riskini düşürmek için haftada en az 2 porsiyon balığı beslenme planınıza mutlaka ekleyin. Balığı fırında ve buğulama gibi sağlıklı pişirme teknikleriyle pişirmeye özen gösterin. Kızartma yöntemiyle pişirdiğinizde hem yağ içeriği çok artıyor hem de kızartma yağının içerisinde oluşan zararlı öğeler kanser öncüsü hücrelerin oluşmasına neden olabiliyor.

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