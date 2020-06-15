Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Kansere karşı koruyor ama yanlış yapıyormuşuz
Kanser çağımızın en yaygın hastalıklarından. Kansere karşı koymanın yolu ise sağlıklı yaşam şartlarından ve besinlerden geçiyor. Ancak doğru kullanım ile bu sağlanabilir. Peki hastalı beslenme alışkanlıklarını bırakıp, doğru besin tüketimiyle kansere karşı koyabileceğinizi biliyor muydunuz?
15.06.2020 13:48
- Son Güncelleme: 15.06.2020 13:48
Kanser riskini düşürmek için haftada en az 2 porsiyon balığı beslenme planınıza mutlaka ekleyin. Balığı fırında ve buğulama gibi sağlıklı pişirme teknikleriyle pişirmeye özen gösterin. Kızartma yöntemiyle pişirdiğinizde hem yağ içeriği çok artıyor hem de kızartma yağının içerisinde oluşan zararlı öğeler kanser öncüsü hücrelerin oluşmasına neden olabiliyor.
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