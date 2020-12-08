Meğer beyni etkiliyormuş! Farkında olmadan bol bol tüketiyoruz ama faydası sandığınızdan büyük
Serotonin sandığını gibi sadece mutluluk hormonu değil bundan çok çok daha fazlası... Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu yüzden de besin değerlerine ve bu değerlerin etkilerine göre tüketim yapmıyoruz. Ancak gelin görün ki özellikle serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahip. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...
08.12.2020 08:48
- Son Güncelleme: 08.12.2020 08:48
SEROTONİN İÇEREN BESİNLER
Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…
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