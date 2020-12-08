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Meğer beyni etkiliyormuş! Farkında olmadan bol bol tüketiyoruz ama faydası sandığınızdan büyük

Serotonin sandığını gibi sadece mutluluk hormonu değil bundan çok çok daha fazlası... Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu yüzden de besin değerlerine ve bu değerlerin etkilerine göre tüketim yapmıyoruz. Ancak gelin görün ki özellikle serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahip. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

08.12.2020 08:48 - Son Güncelleme: 08.12.2020 08:48
Meğer beyni etkiliyormuş! Farkında olmadan bol bol tüketiyoruz ama faydası sandığınızdan büyük

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

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Meğer beyni etkiliyormuş! Farkında olmadan bol bol tüketiyoruz ama faydası sandığınızdan büyük

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Meğer beyni etkiliyormuş! Farkında olmadan bol bol tüketiyoruz ama faydası sandığınızdan büyük

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Meğer beyni etkiliyormuş! Farkında olmadan bol bol tüketiyoruz ama faydası sandığınızdan büyük

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Meğer beyni etkiliyormuş! Farkında olmadan bol bol tüketiyoruz ama faydası sandığınızdan büyük

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…

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