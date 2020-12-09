Masumca görünüyorlar ama beynimizi tüketiyorlar! Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerden uzak durun...İşte beyne zarar veren besinler

Hepimiz arkadaşlarımızla eğlenirken masanın üzerinde bir tabak patates kızartması veya patlamış mısır ve kola görmek isteriz. Ya da sabah kahvaltısı hazırlarken sofraya sağlıklı olduğunu düşünerek koyduğumuz besinler de vardır. Ancak şimdi göreceğiniz liste karşısında şoke olacaksınız. Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucunda ortaya koyduğu veriler hepimizin severek yediği, masum olduğunu düşündüğümüz besinlerin vücudumuzun kontrol merkezi olan beynimize zarar verdiğini gösteriyor. Uzmanların uzak durmamızı söylediği bu besinler, psikolojimizi, hafızamızı ve beynimizi direkt olarak etkiliyor. İşte beynimize zarar veren besinler hangileri ve ne tür alışkanlıklar beyne zarar veriyor sorularının cevabı.