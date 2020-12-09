Masumca görünüyorlar ama beynimizi tüketiyorlar! Uzmanlar uyarıyor: Bu besinlerden uzak durun...İşte beyne zarar veren besinler
Hepimiz arkadaşlarımızla eğlenirken masanın üzerinde bir tabak patates kızartması veya patlamış mısır ve kola görmek isteriz. Ya da sabah kahvaltısı hazırlarken sofraya sağlıklı olduğunu düşünerek koyduğumuz besinler de vardır. Ancak şimdi göreceğiniz liste karşısında şoke olacaksınız. Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucunda ortaya koyduğu veriler hepimizin severek yediği, masum olduğunu düşündüğümüz besinlerin vücudumuzun kontrol merkezi olan beynimize zarar verdiğini gösteriyor. Uzmanların uzak durmamızı söylediği bu besinler, psikolojimizi, hafızamızı ve beynimizi direkt olarak etkiliyor. İşte beynimize zarar veren besinler hangileri ve ne tür alışkanlıklar beyne zarar veriyor sorularının cevabı.
Hepimiz arkadaşlarımızla eğlenirken masanın üzerinde bir tabak patates kızartması veya patlamış mısır ve kola görmek isteriz. Ya da sabah kahvaltısı hazırlarken sofraya sağlıklı olduğunu düşünerek koyduğumuz besinler de vardır. Ancak şimdi göreceğiniz liste karşısında şoke olacaksınız. Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucunda ortaya koyduğu veriler hepimizin severek yediği, masum olduğunu düşündüğümüz besinlerin vücudumuzun kontrol merkezi olan beynimize zarar verdiğini gösteriyor. Uzmanların uzak durmamızı söylediği bu besinler, psikolojimizi, hafızamızı ve beynimizi direkt olarak etkiliyor. İşte beynimize zarar veren besinler hangileri ve ne tür alışkanlıklar beyne zarar veriyor sorularının cevabı.
Vücuttaki her organ hareketsizlikten ve rutin şeylerden olumsuz etkilenir. Günlük bazı alışkanlıklarımız beynimizi negatif etkiler.
İLETİŞİMSİZLİK
Yapılan son araştırmalar, 10 dakika bile olsa iletişim kurmanın beyni çalıştırmaya yettiğini gösteriyor.
10 dakika sohbet etmek için dışarı çıkmanıza bile gerek yok.
Yakın arkadaşlarınızı ya da aile dostlarınızı arayarak dahi beyninizi aktif hale getirebilirsiniz.
DONDURMA BEYNE ZARAR VERİR
Hiç hızlı bir şekilde dondurma yediğinizde başınıza keskin bir ağrı girdiği oldu mu?
Dondurma gibi soğuk besinler, beyne kısa sürede aşırı soğuk etkisi yapar. Soğuk besinler beyindeki damarları daraltır.
Vücut hipotermiya geçirdiğini düşünerek damarları genişletmek için beyne sıcak kan gönderir. Bu da keskin bir baş ağrısına neden olur.