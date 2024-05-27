Masum gözüküyor ölüme götürüyor! Herkes kullanıyor ama yarardan çok zarar var

1 Günümüzde sağlıklı yaşam ve zindelik hedeflerine ulaşmak isteyen birçok kişi, besin takviyelerini kullanmayı tercih ediyor. Ancak, her besin takviyesi yararlı olmayabilir ve bazıları ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. İşte sağlığınıza yarardan çok zarar verebilecek beş popüler besin takviyesi...

2 KİLO VERME TAKVİYELERİ 🏃‍♂️💊 Kilo verme takviyeleri hızlı ve kolay sonuçlar vaat eder, ancak sıklıkla tehlikeli yan etkilerle birlikte gelirler. Bu ürünlerin çoğu, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bitki ve uyarıcıların bir karışımını içerir. Örneğin, efedra içeren ürünler bir zamanlar popülerdi ancak kalp krizi, felç ve hatta ölümle bağlantısı nedeniyle ABD FDA tarafından yasaklandı.