Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli! Tıkalı damarları ilaç gibi açan besinler!

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelindeki en büyük ölüm sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak, uzmanlar bu ölümlerin büyük çoğunluğunun yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenebileceğini belirtiyorlar. Özellikle beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı köklü değişimlerin, kalp sağlığını korumada hayati öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.