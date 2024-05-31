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Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli! Tıkalı damarları ilaç gibi açan besinler!

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelindeki en büyük ölüm sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak, uzmanlar bu ölümlerin büyük çoğunluğunun yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenebileceğini belirtiyorlar. Özellikle beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı köklü değişimlerin, kalp sağlığını korumada hayati öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:15 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:18
Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli! Tıkalı damarları ilaç gibi açan besinler! 1

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'ndan epidemiyoloji yardımcı doçent Rupak Shivakoti, JAMA Network Open'da yayınlanan bir araştırmaya dikkat çekiyor.

Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli! Tıkalı damarları ilaç gibi açan besinler! 2

Araştırma, yaşlı bireylerde yüksek tahıl lifi alımının iltihaplanma düzeylerini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Kalbi, beyni pırıl pırıl yapacak Kahvaltıda 2 kaşık tüketmek yeterli! Tıkalı damarları ilaç gibi açan besinler! 3

Araştırmacılar, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı 4,123 yaşlı yetişkinin beslenme alışkanlıklarını ve kan örneklerini incelediler. Altı aylık periyotlarla yapılan ziyaretlerde katılımcıların lif alımı hakkında bilgi toplandı.

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