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Mart, Nisan, Mayıs -9 KG! Haziran'a kadar 15 cm incelin! Maydanozlu bu kür süpürge gibi yağları çekiyor!

Maydanozlu yağ yakan kür tarifi 15 cm kadar incelmenizi sağlayacak! Yaza fit bir vücutla girmek istiyorsanız tek yapmanız gereken bu kürü yapıp içmek! İşte 3 ayda 9 kilo verdiren tarif...

takvim.com.tr
10.03.2023 14:50 - Son Güncelleme: 10.03.2023 14:53
Mart, Nisan, Mayıs -9 KG! Haziran’a kadar 15 cm incelin! Maydanozlu bu kür süpürge gibi yağları çekiyor!

Maydanoz kürü tarifi zayıflamak isteyenlerin imdadına yetşiyor! İşte 3 ayda 9 kilo götürecek limonlu, sarımsaklı maydanoz kürü...

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Mart, Nisan, Mayıs -9 KG! Haziran’a kadar 15 cm incelin! Maydanozlu bu kür süpürge gibi yağları çekiyor!

İBRAHİM SARAÇOĞLU MAYDANOZ LİMON SARIMSAK KÜRÜ

-12 adet taze maydanoz

-1 diş sarımsak

-Yarım su bardağı su

-2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

Mart, Nisan, Mayıs -9 KG! Haziran’a kadar 15 cm incelin! Maydanozlu bu kür süpürge gibi yağları çekiyor!

YAPILIŞI

Mutlaka robot ile yapılaması gerekir. Taze maydanozlar yıkayın ve robota atın el ile kopartmaya dikkat edilmelidir. Daha sonra taze sıkılmış limonun suyu ilave edin.

Mart, Nisan, Mayıs -9 KG! Haziran’a kadar 15 cm incelin! Maydanozlu bu kür süpürge gibi yağları çekiyor!

Sonrasında bıçak ile 1 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölün ve robotun içerisine atın. Sarımsaklarında taze olması çok önemlidir. Kalan yarım bardak suyu da üzerine ilave ettikten sonra çalıştırılmalıdır.

Mart, Nisan, Mayıs -9 KG! Haziran’a kadar 15 cm incelin! Maydanozlu bu kür süpürge gibi yağları çekiyor!

Yaklaşık 1-2 dakika boyunca çalıştırılmalıdır. Kıvamını aldıktan sonra bardağa konarak içilmelidir.

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