Mango meyvesinin faydaları nelerdir? Mango nasıl yenir, nerede yetişir?
Tropikal meyveler yavaş yavaş Türkiye pazarında yer almaya başlıyor malumunuz. Onların en ünlülerinden biri mango. Oldukça albenili bir görüntüye sahip olan mango tadının güzelliğinin yanı sıra, insan vücudu için de adeta bir şifa kaynağı. Aklınıza gelebilecek her sorun için çözüm sunan mango meyvesi nedir? Mangonun faydaları nelerdir? Kendisine pek alışkın olmadığımız için en merak edilen sorulardan biri de mango nasıl yenir sorusu oluyor haliyle. İşte uzaklardan gelen ve şifa veren mango meyvesi hakkında tüm bilgiler...
Ülkece tropik meyvelerle henüz aramız pek iyi değil, fazla tüketmiyoruz. Henüz alışkanlık geliştirmediğimiz için de tropikal meyvelerinden faydalarından pek haberdar değiliz. Tropikal meyveler arasında en aşina olduğumuz mango. Anavatanı Hindistan olan mango, tadına pek karşı koyabileceğiniz bir meyve değil. Tadıyla ağızları şenlendirirken, faydaları ile de vücuda oldukça iyi geliyor. Göz alıcı renkleri işin cabası.
GÖZDEN UZAK GÖNÜLDEN IRAK DEĞİL
Peki mango meyvesi nedir? Mangonun faydaları ve zararları nelerdir? Ve en önemlisi, bizlere oldukça yabancı bir meyve olduğundan mango meyvesi nasıl nasıl yenir? İşte doğanın mucizesi mango hakkında her şey.
MANGO MEYVESİ NEDİR?
Lezzetli bir tarihe sahip olan mango, meyvelerin kralı olarak biliniyor. Dünyanın en popüler meyvelerden biri olan mango, görkemli, yumuşak ve şaşırtıcı olmanın yanı sıra, mangolar da birçok sağlık yararı sunuyor. Olgun mango meyvesi renk ve boyut olarak değişir. Mangolar sarı, turuncu, yeşil veya kırmızı olabilir. Mango yaprakları 15 ila 35 cm uzunluğundadır ve yaprak dökmeyen bir yapıya sahiptir. Mango yaprakları, turuncu ve pembedir, ancak koyu parlak kırmızıya geçerler ve olgunlaştıkça koyu yeşile dönerler. Mango olgunlaştığında oldukça lezzetli bir meyvedir..
MANGO NEREDE YETİŞİR?
Başından beri belirttiğimiz gibi mango tropikal bir meyve. Mango meyvesi nerede yetişir dendiğinde akla ilk olarak Afrika, Orta Amerika, Asya ve Güney Amerika gibi tropikal bölgeler gelir. Bu bölgelerde yetiştirilen mangolar Türkiye'ye getirilip burada çok fazla talep gören meyvelerden bir tanesidir.
MANGO NASIL YENİR?
Genel olarak mango ortadan ikiye kesilir ve bu şekilde ortadaki çekirdek haznesi rahatça çıkarılabilir. Geride kalan çekirdek dokusu temizlendikten sonra mango, baklava dilimleri gibi kesilerek sunuma hazır hale getirilebilir.
Bunun dışında normal bir meyve gibi kabuklarını soyarak da tüketebilirsiniz.