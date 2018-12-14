Keçiboynuzu sigaranın zararlı etkilerini yok ediyor! Yoğurtla tüketildiğinde faydası kat kat artıyor
İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunun faydalarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. İşte şifa deposu keçiboynuzunun faydaları...
İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu süt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını sizler için derledik, işte o maddeler…
SİNDİRİME ETKİSİ
Bağırsak hareketlerini destekleyen liflerin keçiboynuzu içinde olması onun sindirim hareketlerini düzenlenmesine yardımcı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda lifli yapısı nedeniyle mide sıvılarının salgılanmasını da destekler.
Liflerin bir faydası da sıvı emili sağlaması. Vücut içinde çözünmeyen lifler, bu özelliği ile ishal oluşumunu azaltır.