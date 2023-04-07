İbn-i Sina binlerce yıl önce önermişti! Cinsel güce de güç katıyor bilim insanları onaylıyor! Eğer birlikte alınırsa...

İbni Sina sadece Türk dünyasında değil tüm dünyada tanınan bir hekim olmuş ve sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri insanlara yüz yıllar boyunca ışık saçmaya devam etmiştir. Binlerce yıl öncesinden gelen mucize cinsel güce de güç katıyor. İşte bilim insanlarının onayladığı 20 şifalı besin...