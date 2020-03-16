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Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz'dedi! İşte Lokman Hekim'in şifa kaynağı mucizevi besin

Lokman Hakim tabiplerin piridir. Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yanda da hikmetli sözleri ile nefisleri tedavi eden Lokman Hekim, hekimliğin atası olarak biliniyor. Lokman Hekim'in bütün bitkilerin özünü bildiği, dertlere şifa olacak reçeteler yazdığı ve çeşitli formüller geliştirdiği biliniyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği besinlerden biri de kızılcık. Peki kızılcığın faydaları neler? İşte ayrıntılar...

16.03.2020 11:48 - Son Güncelleme: 16.03.2020 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





