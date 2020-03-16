Haberler Galeri Sağlık Koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Tüm vücudu nasıl etkiliyor?

Koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Tüm vücudu nasıl etkiliyor?

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarından ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Şu ana kadar 6 bin 55 kişi hayatını kaybetti. Kişilerin bireysel olarak bir takım tedbirler alması gerekiyor. Merak edilenlerden biri de şu, koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Belirtileri neler?

16.03.2020 16:55 - Son Güncelleme: 16.03.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





