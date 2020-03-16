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Koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Tüm vücudu nasıl etkiliyor?

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarından ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Şu ana kadar 6 bin 55 kişi hayatını kaybetti. Kişilerin bireysel olarak bir takım tedbirler alması gerekiyor. Merak edilenlerden biri de şu, koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Belirtileri neler?

16.03.2020 16:55 - Son Güncelleme: 16.03.2020 17:18
Koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Tüm vücudu nasıl etkiliyor?

KULUÇKA DÖNEMİ

BBC'nin haberine göre; bu, virüsün vücuda yerleştiği dönem. Virüs, önce hücrelere yerleşiyor ve ardından bunları ele geçiriyor.

Resmi adı Sars-CoV-2 olan koronavirüs, nefesle (yakınımızda bir kişinin öksürmesiyle) ya da virüs bulaşmış yüzey ya da yüzümüze temasla vücudumuza giriyor.

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Koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Tüm vücudu nasıl etkiliyor?

Virüs önce boğaza, solunum yollarına ve akciğerlere yerleşiyor. Bu bölgeler, uzmanların ifadesiyle kısa sürede "koronavirüs fabrikalarına" dönüşüyor. Buralardan yayılan çok sayıda yeni virüs diğer hücrelere sirayet ediyor.

Koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Tüm vücudu nasıl etkiliyor?

Bu erken aşamada, insanlar hastalık belirtisi göstermiyor. Hatta bazı vakalarda hiçbir zaman belirti görülmüyor.

Enfekte olmakla ilk semptomların görüldüğü zaman arasındaki kuluçka dönemi, kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte ortalama beş gün kabul ediliyor.

Koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Tüm vücudu nasıl etkiliyor?

HAFİF VAKALAR

Koronavirüs vakalarının çok büyük bölümü bu grupta.

10 kişiden sekizi hastalığı hafif geçiriyor. Ortak belirtiler ateş ve öksürük.

Vücutta kırıklık, boğaz ve baş ağrıları görülmesi de mümkün. Ama bunlar görülmeyebilir de.

Koronavirüs vücuda nasıl giriyor? Tüm vücudu nasıl etkiliyor?

Ateş, bağışıklık sisteminin enfeksiyona tepkisinden kaynaklanıyor. Bağışıklık sistemi, sitokin adlı kimyasallar salgılayarak vücudumuzun diğer bölümlerini uyarıyor. Bu sırada ağrı, acı ve ateş ortaya çıkıyor.

Koronavirüs öksürüğü, başlangıçta kuru oluyor. Bunun nedeni enfekte hücrelerin tahriş olması.

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