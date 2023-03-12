Limon deyip geçmeyin o hastalığı bile tarihten sildi! Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı her derdin devası limon meğer...
Limon deyip geçmeyin o hastalığı bile tarihten sildi! Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı her derdin devası limon meğer bakın nelere iyi geliyormuş! Limonun tam bir vitamin deposu olduğunu zaten biliyoruz. Ancak yapılan araştırmalara göre limonu tüketmeden de faydalarından yararlanabiliyoruz. En az 3 tane limonu alın ve ikiye bölün. Ardından yatağınızın başucuna ya da komodinin üstüne bırakın ve uykuya dalın. Vücudunuzda meydana gelen değişimler sizi şaşırtacak ve her gece başucunuza limon koymayı ihmal etmeyeceksiniz. Peki ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti nasıl yapılır? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...
Tarihi, Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan limonun 2 bin 500 yıl önce Hindistan'ın Kuzey Batı bölgesinde ilk kez tam anlamıyla yetiştirilmeye başlandığı düşünülüyor. Bu sebeple toksinleri atmaya yardımcı olmak ve sindirimi canlandırmak için kullanılan limonlu suyun da antik bir sağlık sistemi olan Ayurveda tıbbına dayandığı iddiaları kulağa mantıklı geliyor.
AYDA 10 KİLO VERDİREN HAŞLANMIŞ LİMON DİYETİ
Son dönemlerin moda diyetleri arasında gösterilen haşlanmış limon diyeti, güne zinde başlamanızı sağlayacak, sizi daha enerjik hissettirecek. Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.
HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA
Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil