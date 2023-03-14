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Kardiyologlar resmen haykırdı! Her lokması kalbe bıçak saplıyor! "Bunu yiyeceğinize aç kalın..."

Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve kalp krizi riskinizi artırır. İlaçlar kolesterolünüzü iyileştirmeye yardımcı olsa da, bazı yaşam tarzı değişiklikleri kötü kolesterolü düşürmenize de yardımcı olabilir.

takvim.com.tr
14.03.2023 09:40 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:40
Kardiyologlar resmen haykırdı! Her lokması kalbe bıçak saplıyor! Bunu yiyeceğinize aç kalın...

Vücudunuzdaki kolesterolün çoğu karaciğeriniz tarafından üretilir. Geri kalanı, yediğiniz yiyeceklerden gelir, hormonlar, D vitamini ve gıda sindirimine yardımcı olan kimyasallar üretmek için vücudunuz kolesterol gerektirir. Bu nedenle uzmanlar kalp sağlığını önemseyenler için açıklamalarda bulundu. İşte kardiyologlar tarafından asla yenmemesi söylenen kalbe zararlı besinler...

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Kardiyologlar resmen haykırdı! Her lokması kalbe bıçak saplıyor! Bunu yiyeceğinize aç kalın...

MARGARİN VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Uzmanlar, Margarin ve bitkisel yağları tüketmenin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm ile ilişkili olduğunu öne sürdüğünü, ancak kolesterol gibi risk faktörlerini artırmadıkları için bunun nedeninin net olmadığı ortaya konuldu.

Kardiyologlar resmen haykırdı! Her lokması kalbe bıçak saplıyor! Bunu yiyeceğinize aç kalın...

KALP KRİZİYLE DİREKT BAĞLANTILI

Hindistan cevizi yağı da endişe verici çünkü doymuş yağlardan oluşuyor ve kalp sağlığı riskleriyle bağlantılı.

Kardiyologlar resmen haykırdı! Her lokması kalbe bıçak saplıyor! Bunu yiyeceğinize aç kalın...

PATATES CİPSLERİNİ UNUTUN

Uzmanlar, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması. Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.

Kardiyologlar resmen haykırdı! Her lokması kalbe bıçak saplıyor! Bunu yiyeceğinize aç kalın...

İŞLENMİŞ ETİ AZALTIN

Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, kanser ve kalp hastalığı gibi daha yüksek ciddi hastalık riskiyle bağlantılı olduğu ispatlandı. Bu nedenle beslenme sisteminde de oldukça az tüketmek büyük önem taşıyor.

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