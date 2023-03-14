Kardiyologlar resmen haykırdı! Her lokması kalbe bıçak saplıyor! "Bunu yiyeceğinize aç kalın..."
Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve kalp krizi riskinizi artırır. İlaçlar kolesterolünüzü iyileştirmeye yardımcı olsa da, bazı yaşam tarzı değişiklikleri kötü kolesterolü düşürmenize de yardımcı olabilir.
14.03.2023 09:40 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:40
Vücudunuzdaki kolesterolün çoğu karaciğeriniz tarafından üretilir. Geri kalanı, yediğiniz yiyeceklerden gelir, hormonlar, D vitamini ve gıda sindirimine yardımcı olan kimyasallar üretmek için vücudunuz kolesterol gerektirir. Bu nedenle uzmanlar kalp sağlığını önemseyenler için açıklamalarda bulundu. İşte kardiyologlar tarafından asla yenmemesi söylenen kalbe zararlı besinler...
PATATES CİPSLERİNİ UNUTUN
Uzmanlar, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması. Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.