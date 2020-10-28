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Kulağına her gün masaj yapanlar zayıflıyor! Bilimsel olarak da kanıtlandı, meğer...
Kulağına her gün masaj yapanlar zayıflıyor! Bilimsel olarak da kanıtlandı, meğer...
Kulak masajı gizli kalmış bir reflexoloji harikasıdır. Bedeninize güç veren tüm enerji kanalları ve refleks noktaları kulakta bulunur. Hayatınızda yaşadığını stres, kaygı, baş ağrısı, yorgunluk, kilolar gibi sorunları basit bir kulak masajı ile çözmeniz mümkün. Nasıl mı? Devamı haberimizde.
28.10.2020 08:37
- Son Güncelleme: 28.10.2020 08:37
KASLARINIZDAKİ AĞRIYI AZALTIR
Kulak masajının kronik bel ağrısı çekenlerde ağrıyı azaltıp azaltmadığını görmek için test yapıldı. Sonuçlar, bu basit uygulamanın rahatsızlığı azaltmak için etkili bir yol olduğunu gösteriyor.
Kulaklarınızın farklı bölgelerini, özellikle de memelerini nazikçe çekip ovalamak çok fazla sinir ucunu uyarır ve beyninizin endorfin salgılamasına yardımcı olur. Bu da kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
Ayrıca kan dolaşımınız da harekete geçer. Bazı çalışmalar, bu basit masaj hareketleri sayesinde kişilerin fiziksel ağrılarını daha iyi yönetebildiklerini ve ağrı eşiklerinin bile arttığını gösterdi.
STRES VE KAYGI SEVİYELERİNİZ AZALIR
Stresli, panik, huzursuz, yorgun veya yıpranmış hissediyorsanız kulak kıvrımınızın bulunduğu boşluğa yavaş dairesel hareketlerle masaj yapın.
Bu nokta, kulağınızın üst tarafında üçgen şeklinde bir oyuk gibidir. Yapılan çalışmalar, bu hareketin oldukça etkili olduğunu ortaya koydu!