24-30 Nisan haftalık vaka sayısı tablosu açıklandı! Kovid-19 vaka sayısında 81 ilin tümünde dikkat çeken değişim

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Peki 24-30 Nisan'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya oranla en çok azaldığı iller hangileri oldu? Her 100 bin kişideki vaka sayısı, bir önceki haftaya (17-23 Nisan) göre nasıl değişti? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? Detaylar haberimizde.

05.05.2021 13:12 - Son Güncelleme: 05.05.2021 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





