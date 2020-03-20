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Sağlığınız için bu yemekleri restoranlarda sakın yemeyin!

Hemen hemen herkes restoranlarda yemek yiyor. Bu bazen lüks bir restoran olurken bazen ise esnaf işi olabiliyor. Ancak sağlık ve lezzet açısından restoranlarda asla yenilmemesi gereken bazı yemekler var! INSIDER, profesyonel mutfaklarda çalışan şefler ve restoranlarda çalışan garsonların, sırlarını ortaya döküp, dışarıda çok sık yemek yiyenlere yol göstermek için bazı ipuçları derlemiş. İşte mutfak profesyonellerinin de yemekten uzak durduğu, restoranlarda yenmemesi gerekenler.

20.03.2020 08:01 - Son Güncelleme: 20.03.2020 08:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





