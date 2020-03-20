Sağlığınız için bu yemekleri restoranlarda sakın yemeyin!
Hemen hemen herkes restoranlarda yemek yiyor. Bu bazen lüks bir restoran olurken bazen ise esnaf işi olabiliyor. Ancak sağlık ve lezzet açısından restoranlarda asla yenilmemesi gereken bazı yemekler var! INSIDER, profesyonel mutfaklarda çalışan şefler ve restoranlarda çalışan garsonların, sırlarını ortaya döküp, dışarıda çok sık yemek yiyenlere yol göstermek için bazı ipuçları derlemiş. İşte mutfak profesyonellerinin de yemekten uzak durduğu, restoranlarda yenmemesi gerekenler.
20.03.2020 08:01
- Son Güncelleme: 20.03.2020 08:01
GÖBEK MARUL
Marullar çoğunlukla iyi yıkanmıyor ve mikroplar yeşilliklerin kat yerlerinde ve köşelerinde saklanıyor. İyi yıkanmış oldukları zaman da çok yumuşamış ve kıvamlarını kaybetmiş oluyorlar. Hele bir de mayonezli bir salata sosu üzerine eklendiğinde sonuç felaket.
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ÇOK SATANLAR
Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.
SOS KASELERİ
Yemeğin yanında minik kaselerin içinde soslar gelir. Bu sos kaseleri her müşteri için farklı olmayabilir. Bunun yerine boş tabakta kalan kasenin içindeki mayonezin üzerine yeni mayonez ilave edilir ve kase yeniden servise gönderilir.
KEMİKLİ ETLER
Kırmızı etin az pişmişi sorun yaratmaz ancak az pişmiş tavuk tehlikeli olabilir, hastalık taşıyabilir. Kemikli tavuk etlerinin genellikle dışı iyi pişse de içi çiğ kalır. Bu nedenle kemikli etleri dışarıda yememeye çalışın.
TAVUK
Aslına bakılırsa tavuk yemekleri genel olarak çok sıradan tariflerle pişirilirler. Ucuz bir malzemeyle hazırlanmış, hiçbir özelliği olmayan yemekler yemek istemiyorsanız tavuk sipariş etmeyin. İlla tavuk yiyecekseniz de iyice pişip pişmediğini mutlaka kontrol edin.