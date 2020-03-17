Hangi kan grubunun koronavirüse yakalanma riski daha fazla? Bu kan grubunu daha çok etkiliyor
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı... Başta anakara Çin olmak üzere, İtalya, İspanya, İran en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Çeşitli önlemlerle koronavirüsten kaçınmak için herkes yoğun bir çaba sarf ederken bazı genetik faktörler bizleri hastalığa daha yatkın kılıyor. Bunların başında kan grubu geliyor. Çinli bilim insanları yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hangi kan gruplarını nasıl etkilediği ile ilgili bir araştırma yayımladı. Hangi kan grubu koronavirüse daha çabuk yakalanıyor? İşte detaylar...
17.03.2020 12:54
- Son Güncelleme: 17.03.2020 13:06
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