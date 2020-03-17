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Hangi kan grubunun koronavirüse yakalanma riski daha fazla? Bu kan grubunu daha çok etkiliyor

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı... Başta anakara Çin olmak üzere, İtalya, İspanya, İran en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Çeşitli önlemlerle koronavirüsten kaçınmak için herkes yoğun bir çaba sarf ederken bazı genetik faktörler bizleri hastalığa daha yatkın kılıyor. Bunların başında kan grubu geliyor. Çinli bilim insanları yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hangi kan gruplarını nasıl etkilediği ile ilgili bir araştırma yayımladı. Hangi kan grubu koronavirüse daha çabuk yakalanıyor? İşte detaylar...

17.03.2020 12:54 - Son Güncelleme: 17.03.2020 13:06
Hangi kan grubunun koronavirüse yakalanma riski daha fazla? Bu kan grubunu daha çok etkiliyor

Haftalık hakemli tıbbi dergi BMJ, Yale Üniversitesi ve ABD merkezli genomik araştırmalara odaklanan Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın desteklediği çevrimiçi sağllık araştırmalarının yayımlandığı medRxiv yeni tip koronavirüs ile ilgili Çinli bilim insanlarının çalışmasına yer verdi.

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Hangi kan grubunun koronavirüse yakalanma riski daha fazla? Bu kan grubunu daha çok etkiliyor

Söz konusu araştırma dünyayı etkisi altına alan ve 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hangi kan gruplarında daha etkili olduğu ile ilgili bilgiler sunuyor.

Hangi kan grubunun koronavirüse yakalanma riski daha fazla? Bu kan grubunu daha çok etkiliyor

2 BİN 713 VAKA İNCELENDİ

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.

Hangi kan grubunun koronavirüse yakalanma riski daha fazla? Bu kan grubunu daha çok etkiliyor

Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi.İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.

Hangi kan grubunun koronavirüse yakalanma riski daha fazla? Bu kan grubunu daha çok etkiliyor

A GRUBUNUN RİSK ORANI DAHA YÜKSEK

Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.

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