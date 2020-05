Koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren besinler! Mutlaka tüketmelisiniz!

C vitamini içeren meyveler

Portakal, greyfurt, mandalina, kivi ve limon gibi C vitamininden zengin meyveler hastalıkla savaşmada yardımcı akyuvarların sayısını artırmaya yardımcı olur. Vücut C vitaminini depolar, bu yüzden bu gıdaların günlük ve düzenli şekilde tüketilmesi gerekir.