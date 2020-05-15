Koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren besinler! Mutlaka tüketmelisiniz!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak oldukça önemli. Uyku düzenine dikkat etmek, dengeli ve sağlıklı besinler tüketmek gerekiyor. Bu süreçte bağışık sisteminizi güçlendirecek sağlıklı besinler haberin devamında...
15.05.2020 14:03
- Son Güncelleme: 15.05.2020 14:06
Zencefil
Ödem çözücü etkisi ile vücuttaki her türlü yangısal hasarda işe yaradıkları gibi boğaz ağrısı, bulantı ve ağız kokusuna iyi gelir. Tıpkı acı pul biberde olduğu gibi zengin kapsaisin içeriği sayesinde bağışıklık üzerine de olumlu etkilidir. Güzel yanı tatlı, tuzlu her gıda ile birleştirip kullanabileceğiniz gibi çayınızla da demleyebilirsiniz.
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