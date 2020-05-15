RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren besinler! Mutlaka tüketmelisiniz!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak oldukça önemli. Uyku düzenine dikkat etmek, dengeli ve sağlıklı besinler tüketmek gerekiyor. Bu süreçte bağışık sisteminizi güçlendirecek sağlıklı besinler haberin devamında...

15.05.2020 14:03 - Son Güncelleme: 15.05.2020 14:06
Koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren besinler! Mutlaka tüketmelisiniz!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Duman bağışıklığı güçlendirecek besinler hakkında bilgi verdi.

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Koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren besinler! Mutlaka tüketmelisiniz!

Soğan ve sarımsak
Türk mutfağının vazgeçilmezleri bu ikili bağışıklık için çok kıymetlidir. Sarımsağın kalp damar sistemi üzerine olumlu etkilerinin yanı sıra özellikle çiğ tüketimi bu dönemde çok faydalıdır.

Koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren besinler! Mutlaka tüketmelisiniz!

Zencefil
Ödem çözücü etkisi ile vücuttaki her türlü yangısal hasarda işe yaradıkları gibi boğaz ağrısı, bulantı ve ağız kokusuna iyi gelir. Tıpkı acı pul biberde olduğu gibi zengin kapsaisin içeriği sayesinde bağışıklık üzerine de olumlu etkilidir. Güzel yanı tatlı, tuzlu her gıda ile birleştirip kullanabileceğiniz gibi çayınızla da demleyebilirsiniz.

Koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren besinler! Mutlaka tüketmelisiniz!

Kırmızıbiber
İçeriğinde narenciye meyveler kadar zengin C vitamini barındırır. Ayrıca beta karoten ile göz ve cilt sağlığına da katkıda bulunur. Sadece acı pul biber değil, çarliston tatlı biberler de aynı zenginliğe sahiptir.

Koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren besinler! Mutlaka tüketmelisiniz!

C vitamini içeren meyveler
Portakal, greyfurt, mandalina, kivi ve limon gibi C vitamininden zengin meyveler hastalıkla savaşmada yardımcı akyuvarların sayısını artırmaya yardımcı olur. Vücut C vitaminini depolar, bu yüzden bu gıdaların günlük ve düzenli şekilde tüketilmesi gerekir.

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