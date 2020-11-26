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Aldanıp küflü diye çöpe atmayın! Uzmanlar uyarıyor, küflü diye besinleri çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Domates, karpuz, patates, sarımsak, muz, salatalık, peynir... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Ancak bu besinler kullanım süreleri dolmaya başladıktan ve ya geçtikten sonra küflenmeye başlar, kullanılmaz hale gelir. Kimi zaman bilerek küflü bir besin tüketiriz, kimi zaman da bilmeden. Peki küf yediğimiz ne olur? Tüketeceğimiz besinin küflü kısmını kesip, sağlam tarafını yersek ne olur?

26.11.2020 08:38 - Son Güncelleme: 26.11.2020 08:38
Aldanıp küflü diye çöpe atmayın! Uzmanlar uyarıyor, küflü diye besinleri çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Küfün üzerinde birtakım toksik kimyasallar bulunur ve bu da kusma, bulantı ve ishal gibi şikayetler ile kendini gösteren karaciğer hasarına yol açabilir.

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Aldanıp küflü diye çöpe atmayın! Uzmanlar uyarıyor, küflü diye besinleri çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Yine de böyle bir durum ile karşı karşıya kalmanız bağışıklık sistemi veya yaşınıza bağlı olarak değişebilir.

Aldanıp küflü diye çöpe atmayın! Uzmanlar uyarıyor, küflü diye besinleri çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Küfler arasında en yaygın olarak görülen, toksik etkisi dolayısıyla kansere bile neden olabilen aflatoksindir.

Aldanıp küflü diye çöpe atmayın! Uzmanlar uyarıyor, küflü diye besinleri çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Ancak her gıdada bu küf cinsine rastlanmaz. Aflatoksine en çok yer fıstığı ve mısırda rastlanır.

Aldanıp küflü diye çöpe atmayın! Uzmanlar uyarıyor, küflü diye besinleri çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Aslında uzmanlar küfün tek başına o kadar da tehlikeli olmadığını söylüyor.

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