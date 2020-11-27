Ani başlayan ses kısıklığına dikkat! Kanser belirtisi olabilir
Baş boyun kanserleri içinde en yaygın görülen gırtlak kanserinin en erken belirtisi ses kısıklığı ve sesteki değişim olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, gırtlak kanserinin en önemli sebebinin sigara ve tütün kullanımı olduğunu belirterek konu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
27.11.2020 16:58
- Son Güncelleme: 27.11.2020 16:58
Bu bölge kanserlerinin erken belirtisi ses kısıklığı, seste değişiklik olmakla beraber, kanserin yerleşim yerine göre bu ses kısıklığı ileri evrelerde de görülebilmektedir. Buna ek olarak hastalarda yutma zorluğu, boyunda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, öksürük, kulağa vuran ağrı gibi yakınmalar da eşlik eder.
DİĞER GALERİLER