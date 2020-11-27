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Ani başlayan ses kısıklığına dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Baş boyun kanserleri içinde en yaygın görülen gırtlak kanserinin en erken belirtisi ses kısıklığı ve sesteki değişim olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, gırtlak kanserinin en önemli sebebinin sigara ve tütün kullanımı olduğunu belirterek konu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

27.11.2020 16:58 - Son Güncelleme: 27.11.2020 16:58
Ani başlayan ses kısıklığına dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Gırtlak, nefes borusunun üst kısmında bulunan, nefes almamıza ve konuşmamıza yarayan bir yapıdır. Bu bölgenin kanserlerine gırtlak kanseri denir.

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Ani başlayan ses kısıklığına dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Bu bölge kanserlerinin erken belirtisi ses kısıklığı, seste değişiklik olmakla beraber, kanserin yerleşim yerine göre bu ses kısıklığı ileri evrelerde de görülebilmektedir. Buna ek olarak hastalarda yutma zorluğu, boyunda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, öksürük, kulağa vuran ağrı gibi yakınmalar da eşlik eder.

Ani başlayan ses kısıklığına dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Günde bir paket sigara içenlerde gırtlak kanseri görülme ihtimalinin içmeyenlere göre 40 kat fazla olduğu rapor edildi. Bununla beraber alkol, HPV virüsü, sağlıksız ve kötü beslenme de sebepler arasındadır.

Ani başlayan ses kısıklığına dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Alkol kullananların kullanmayanlara göre 3 kat fazla risk altında olduğu biliniyor. Gırtlak kanserine reflünün de sebep olabileceği düşünülmekle beraber bu varsayım henüz ispatlanmış değildir.

Ani başlayan ses kısıklığına dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Sigara ve tütün ürünlerinden, alkolden uzak durdurmanın, kullanıyorsak bırakmanın gırtlak kanserinden korunmada önemli bir adım. Sağlıklı bir beslenme programına uymak, HPV' ye karşı korunmak bu bölge kanserlerine yakalanma olasılığını ciddi oranda düşürüyor.

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