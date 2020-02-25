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Bilim insanlarının yeni keşfi! Kolayca zayıflamanının formülü bulundu, patates...

Pek çok insanın en büyük problemlerinden biri kilo. Hızlı ve çabuk kilo verdiren diyetler, karışımlar, spor ve nicesi ile zayıflamaya çalışılıyor. Kimi zaman kilolardan kurtulunuyor ama kısa sürede o kilolar geri alınıyor ve uzun vadede de sonuç alınamıyor, kimi zaman da vücutta deformeler meydana geliyor. İşin özü, kalıcı ve sağlıklı kilo vermek şart. Birazdan göreceğiniz bu formül sizi hızlı ve sağlıklı olarak zayıflatacak.

25.02.2020 10:06 - Son Güncelleme: 25.02.2020 10:20
Diyet yapıp kilo veremeyenlerin derdine deva! Bu formül siz hızla zayıflatacak

Uzmanlar zayıflamak için gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemli olduğunu belirtiyor ve ekliyor "Patatesi ve elmayı sabahları yemek her zaman kilo vermeye yardımcı olur."

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Diyet yapıp kilo veremeyenlerin derdine deva! Bu formül siz hızla zayıflatacak

Yani kahvaltıda patates tüketimi zayıflamayı hızlandırıyor. Zayıflama sürecinde gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiği önemli.

Diyet yapıp kilo veremeyenlerin derdine deva! Bu formül siz hızla zayıflatacak

Sabahları, yiyecek olarak yavaş ve hızlı karbonhidratları seçmek daha iyi. Çünkü çoğu hızlı karbonhidrat glikoz bakımından zengin ve kalorileri oldukça yüksek. Vücudun bu enerjiyi gün içinde harcaması önemli.

Diyet yapıp kilo veremeyenlerin derdine deva! Bu formül siz hızla zayıflatacak

Böylece yağa dönüşmez. Yavaş karbonhidratlar, aksine yavaş yavaş glikoz salgılar ve vücutta yağ olarak depolanmamasını, vücut tarafından emilmesini sağlar.

Diyet yapıp kilo veremeyenlerin derdine deva! Bu formül siz hızla zayıflatacak

Tahıllar, fındıklar, meyveler, kuru meyveler, tatlılar, patatesler kahvaltı için en uygun olanlar. Patatesi, sabahları her zaman yemek daha iyi. Nişasta bakımından zengin, yüksek kalorili ve daha sonra kolayca yağa dönüşebilir.

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