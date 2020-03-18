Koronavirüs nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Kovid-19'un vücuttaki ilk etkisi...
Halk arasında koronavirüs olarak bilinen, tıptaki adı kovid-19 olan koronavirüs karşı korunmak için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyada hızla yayılıyor. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı günlerde koronavirüs belirtileri gören kişilerse ALO 184 üzerinden bilgiler alabiliyor. Peki, corona virüs vücuda nasıl saldırıyor? Koronavirüs nasıl anlaşılıyor, ilk belirtileri neler? İşte koronavirüsün ilk beliritileri ve vücuda etkisi...
Corona virüsü belirtileri ortaya çıkma süresi hastanın dayanıklılık yapısı ya da virüsün kuluçka süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle yurt dışı teması bulunan kişilerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri büyük önem arz ediyor.
Peki, corona virüs vücuda nasıl saldırıyor? Neden bazı insanlar koronavirüs sebebiyle ölürken, bazıları iyileşiyor. Koronavirüs vücutta ilk olarak hangi belirtiyi gösteriyor?
Coronavirüslerin farklı tipleri, farklı rahatsızlıklara neden olur. Örneğin bazı coronavirüsler, sindirim sistemi (gastrointestinal) rahatsızlıklarına neden olurken, bazıları ise solunum sistemi ile ilgili şikayetleri beraberinde getirir. Solunum rahatsızlıklarına neden olan coronavirüsler de kendi aralarında farklılık gösterir. Bazı enfeksiyonlarda sadece nezle kadar hafif semptomlar gözlenirken, bazı kişilerde zatürreye varan sonuçlar ortaya çıkar.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.