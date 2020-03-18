Koronavirüs nasıl anlaşılır, belirtileri neledir? Kovid-19'un vücuttaki ilk etkisi...

Corona virüsü belirtileri ortaya çıkma süresi hastanın dayanıklılık yapısı ya da virüsün kuluçka süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle yurt dışı teması bulunan kişilerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri büyük önem arz ediyor.

Peki, corona virüs vücuda nasıl saldırıyor? Neden bazı insanlar koronavirüs sebebiyle ölürken, bazıları iyileşiyor. Koronavirüs vücutta ilk olarak hangi belirtiyi gösteriyor?