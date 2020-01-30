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Koronavirüs insanlık için bir ilk değil! Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar

Çin'in Cuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs ne yazık ki hızla yayılıyor. Ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı günden bu yana koronavirüs dünyayı alarma geçirmiş durumda. Türkiye'de de önlemler had safhada. Dünya tarihi tıpkı koronavirüs gibi pek çok salgın hastalık gördü. Bu salgın hastalıklar milyonlarca can aldı. İşte tarihteki en ölümcül salgın hastalıkları.

30.01.2020 16:02 - Son Güncelleme: 30.01.2020 16:17
Koronavirüs insanlık için bir ilk değil! Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar

Çıkış noktasından ötürü "Wuhan virüsü" olarak da adlandırılan koronavirüs salgını, tarihteki diğer ölümcül salgınları akıllara getirdi.

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Koronavirüs insanlık için bir ilk değil! Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar

Peki dünyadaki en ölümcül salgınlar ve insanlığı tarih boyunca savaştığı hastalıklar neler?

Koronavirüs insanlık için bir ilk değil! Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar

JUSTİNYEN VEBA SALGINI
541-542 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, ama özellikle başkenti Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğu, Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkileyen bu salgın tarihteki en büyük veba salgınlarından biri olarak gösteriliyor. İlk salgında yaklaşık 25 milyon sonra gelen 200 yıl boyunca tekrarlarında 50 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Toplamda 100 milyon yaklaşan sayıda kişinin bu salgın sonrası öldüğü düşünülüyor.

Koronavirüs insanlık için bir ilk değil! Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar

KARA VEBA
Kara Ölüm ya da Kara Veba olarak bilinen bu salgın 1346-1350 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açtı.

Koronavirüs insanlık için bir ilk değil! Dünya tarihindeki en korkunç salgın hastalıklar

Asya'nın güney batısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaştı. Salgına Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı tahmin ediliyor. Salgın sebepli can kaybının 50 milyon olduğu düşünülüyor.

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