2007'deki makalede dikkat çeken koronavirüs öngörüsü! "Salgın patlak verecek"

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı? 2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı. Hem de öyle basit değil...

Koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış.

En önemlisi de koronavirüs bir 'biyolojik' silah olarak nitelendirilmiş.