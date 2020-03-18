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2007'deki makalede dikkat çeken koronavirüs öngörüsü! "Salgın patlak verecek"

Koronavirüs dünyayı esir almaya devam ederken, çıkış noktası konusunda da onlarca farklı senaryo tartışılıyor. Kimileri biyolojik bir savaşın parçası derken, kimileri faturayı Çin mutfağına kesiyor. Son olarak 2007'de yazılan bir makalede, olası bir salgına yönelik dikkat çeken ifadelerin yer aldığı görüldü. İşte çarpıcı detaylar...

18.03.2020 11:56 - Son Güncelleme: 18.03.2020 12:23
2007'deki makalede dikkat çeken koronavirüs öngörüsü! Salgın patlak verecek

Koronavirüs salgını dünyayı esir almış durumda. Binlerce kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de risk altında bulunuyor. Peki dünyayı esir alan salgın "Geliyorum" dedi mi?

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2007'deki makalede dikkat çeken koronavirüs öngörüsü! Salgın patlak verecek

Salgın hakkında birçok teori ve söylenti ortada dolaşırken, 2007 yılında kaleme alınan bir makalede dikkat çeken ifadeler yer aldı. "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection" adlı makalede, 'Nalburunlu yarasaların barındırdığı geniş çaptaki SARS-CoV-vâri virüslerle birlikte, egzotik memelilerin Güney Çin'in yöresel mutfağında bir araya gelmesi (olası bir salgının) patlak vermesi için an meselesidir.' öngörüsünde bulunuldu.

2007'deki makalede dikkat çeken koronavirüs öngörüsü! Salgın patlak verecek

SÖYLENTİLERİN ARDI ARKASI YOK!
Koronavirüsün çıkış noktası hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. İşte dünyaya kabusu yaşayan virüs hakkında çok konuşulan iddialar:

(TAKVİM ÖZEL)

2007'deki makalede dikkat çeken koronavirüs öngörüsü! Salgın patlak verecek

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı? 2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı. Hem de öyle basit değil...

Koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış.

En önemlisi de koronavirüs bir 'biyolojik' silah olarak nitelendirilmiş.

2007'deki makalede dikkat çeken koronavirüs öngörüsü! Salgın patlak verecek

My Secret Terrius adlı dizinin 10.bölüm 53.saniyesinde geçen diyalog ağızları açık bırakan cinsten.

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