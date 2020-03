2007'deki makalede dikkat çeken koronavirüs öngörüsü! "Salgın patlak verecek"

Salgın hakkında birçok teori ve söylenti ortada dolaşırken, 2007 yılında kaleme alınan bir makalede dikkat çeken ifadeler yer aldı. "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection" adlı makalede, 'Nalburunlu yarasaların barındırdığı geniş çaptaki SARS-CoV-vâri virüslerle birlikte, egzotik memelilerin Güney Çin'in yöresel mutfağında bir araya gelmesi (olası bir salgının) patlak vermesi için an meselesidir.' öngörüsünde bulunuldu.