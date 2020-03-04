Ayaklarınızla sarımsak yiyebilirsiniz, bakın nasıl! Elde edeceğiniz sonuca inanamayacaksınız
Sarımsak, faydalarını hepimizin bildiği, doğal antibiyotik olarak nitelendirdiğimiz bir sebze... Kalp dostu olan sarımsak, antibiyotik ve antioksidan özellikleri olan şifalı bir bitki. Damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Kansere yakalanma riskini azaltır. Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Liste böyle uzar gider. Ancak bu kez sarımsağın farklı bir yönden, farklı bir faydasını göreceğiz. Yapılan son araştırmalara göre sarımsak bulunan allisin maddesi deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edildi. Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte oluyor. İşte faydasını da burada görürüz.
04.03.2020 10:10
- Son Güncelleme: 04.03.2020 10:37
Doğal bir antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsak sağlık açısından çok fazla faydası mevcuttur. Ancak birazdan duyacaklarınız bildiğinizden çok farklı.
Yapılan son araştırmalara göre sarımsak bulunan allisin maddesi deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edildi. Bunu dokununca zehirleyebilen balıklara benzetebiliriz. Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte olur. Faydaları bu şekilde de göstermektedir. Peki mucizevi besin sarımsağın faydaları nelerdir? İşte sarımsağın faydaları...
DİĞER GALERİLER