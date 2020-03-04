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Ayaklarınızla sarımsak yiyebilirsiniz, bakın nasıl! Elde edeceğiniz sonuca inanamayacaksınız

Sarımsak, faydalarını hepimizin bildiği, doğal antibiyotik olarak nitelendirdiğimiz bir sebze... Kalp dostu olan sarımsak, antibiyotik ve antioksidan özellikleri olan şifalı bir bitki. Damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Kansere yakalanma riskini azaltır. Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Liste böyle uzar gider. Ancak bu kez sarımsağın farklı bir yönden, farklı bir faydasını göreceğiz. Yapılan son araştırmalara göre sarımsak bulunan allisin maddesi deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edildi. Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte oluyor. İşte faydasını da burada görürüz.

04.03.2020 10:10 - Son Güncelleme: 04.03.2020 10:37
Ayaklarınızla sarımsak yiyebilirsiniz, bakın nasıl! Elde edeceğiniz sonuca inanamayacaksınız

Doğal bir antibiyotik olarak nitelendirilen sarımsak sağlık açısından çok fazla faydası mevcuttur. Ancak birazdan duyacaklarınız bildiğinizden çok farklı.

Yapılan son araştırmalara göre sarımsak bulunan allisin maddesi deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edildi. Bunu dokununca zehirleyebilen balıklara benzetebiliriz. Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte olur. Faydaları bu şekilde de göstermektedir. Peki mucizevi besin sarımsağın faydaları nelerdir? İşte sarımsağın faydaları...

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Ayaklarınızla sarımsak yiyebilirsiniz, bakın nasıl! Elde edeceğiniz sonuca inanamayacaksınız

Mesela ayaklarınızla sarımsak yiyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız bilimsel olarak kanıtlanan bu durum bakın nasıl oluyor...

Ayaklarınızla sarımsak yiyebilirsiniz, bakın nasıl! Elde edeceğiniz sonuca inanamayacaksınız

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız, 30 dakika sonra tadını ve kokusunu ağzınızda hissedeceksiniz. Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisinden kaynaklanıyor.

Ayaklarınızla sarımsak yiyebilirsiniz, bakın nasıl! Elde edeceğiniz sonuca inanamayacaksınız

Allisin hücre zarlarına nüfuz edebilmekte, kan dolaşımı yoluyla dolaşabilmekte ve tat tomurcuklarına ulaşabilmektedir.

Ayaklarınızla sarımsak yiyebilirsiniz, bakın nasıl! Elde edeceğiniz sonuca inanamayacaksınız

İşte bu yüzden sarımsak yemekten hoşlanan insanların sadece ağızlarından değil tüm vücudundan da kötü bir kokusu vardır. Çünkü koku kanda çözülür.

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