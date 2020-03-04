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Bu besinler solunum sistemini ve akciğerleri temizliyor! İşte şifa deposu o besinler...

Hava kirliliği, sigara-tütün kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı... Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor. Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. İşte solunum sistemini ve akciğerleri temizliyen şifa deposu besinler...

04.03.2020 23:15 - Son Güncelleme: 04.03.2020 23:27
Bu besinler solunum sistemini ve akciğerleri temizliyor! İşte şifa deposu o besinler...

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

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Bu besinler solunum sistemini ve akciğerleri temizliyor! İşte şifa deposu o besinler...

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

Bu besinler solunum sistemini ve akciğerleri temizliyor! İşte şifa deposu o besinler...

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Bu besinler solunum sistemini ve akciğerleri temizliyor! İşte şifa deposu o besinler...

Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Bu besinler solunum sistemini ve akciğerleri temizliyor! İşte şifa deposu o besinler...

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

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