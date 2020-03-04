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Bu besinler solunum sistemini ve akciğerleri temizliyor! İşte şifa deposu o besinler...

Hava kirliliği, sigara-tütün kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı... Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor. Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. İşte solunum sistemini ve akciğerleri temizliyen şifa deposu besinler...

04.03.2020 23:15 - Son Güncelleme: 04.03.2020 23:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





