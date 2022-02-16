Koronavirüs aşısı hamileleri koruyor mu? İlk gerçek veriler açıklandı
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen aşıların hamileleri koruyup korumadığı büyük merak konusuydu. Konuyla ilgili dünyanın ilk gerçek verileri geldi. CDC'nin yeni raporunda, hamilelik sırasında iki doz mRNA (Moderna veya Pfizer/BioNTech) aşısı alan annelerden doğan bebeklerin, yaşamlarının ilk altı ayında Covid-19 ile hastaneye yatma olasılıklarının, hamilelik sırasında aşılanmamış kadınlardan doğan bebeklere kıyasla yüzde 61 daha az olduğu görüldü.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik sırasında enfekte olmaları durumunda komplikasyon riski yüksek olduğu için hamile kişilere Covid-19 aşısını öneriyor. Kurum, aşının anne ve bebek için güvenli ve etkili olduğunu belirtirken, Kasım ayında, Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji de tüm uygun hamile insanlar için güçlendirici aşı önerdi.
ANTİKORLAR BEBEKTEN ANNEYE RAHİMDEYKEN GEÇİYOR
15 Şubat'ta CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yayınlanan yeni çalışma, hamilelik sırasında aşılamanın bebekleri corona virüsten korumaya da yardımcı olabileceğine dair ilk gerçek dünya kanıtlarını ortaya koydu. Çalışmanın yazarları, aşılama ile üretilen hastalıklarla savaşan antikorların anneden bebeğe rahim içinde geçtiğini ve ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı koruma sağladığını açıkladı.
CDC'nin Bebek Sonuçlarını İzleme Araştırma ve Önleme Şubesi başkanı Dr. Dana Meaney-Delman bir basın brifingi sırasında, "Bugünkü haberler, özellikle çok küçük çocuklar arasında hastaneye yatışlardaki son artış nedeniyle son derece memnuniyetle karşılandı. Ne yazık ki, altı aydan küçük bebeklerin aşılanması şu anda ufukta görünmüyor ve bu da hamilelik sırasında aşılamanın neden bu kadar önemli olduğunu vurguluyor" diye konuştu.