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3. doz Biontech aşısı olanlara dikkat çeken Omicron uyarısı! Etkinliği 4 ayda düşüyor!

Dünya koronavirüs ile savaşırken ABD'de Omicron ile ilgili yapılan yeni araştırma şoke etti. Söz konusu araştırmaya göre, Biontech aşısının 3. Dozunun üzerinden 4 ay geçince etkisi azalıyor. İşte detaylar...

15.02.2022 15:29 - Son Güncelleme: 15.02.2022 15:29
3. doz Biontech aşısı olanlara dikkat çeken Omicron uyarısı! Etkinliği 4 ayda düşüyor!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezleri'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yayınlanan verilere göre, Moderna veya Pfizer/BioNTech mRNA aşılarının üçüncü dozları tarafından sağlanan koruma hızla azalmaya başlıyor.

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3. doz Biontech aşısı olanlara dikkat çeken Omicron uyarısı! Etkinliği 4 ayda düşüyor!

Bu çalışmaya kadar, özellikle ABD'de Delta veya Omicron baskın olduğu dönemlerde, üç dozun ardından korumanın dayanıklılığı hakkında çok az şey biliniyordu.

3. doz Biontech aşısı olanlara dikkat çeken Omicron uyarısı! Etkinliği 4 ayda düşüyor!

"EK DOZLARIN TEKRARLANMASI GEREKEBİLİR"
Çalışmanın ortak yazarlarından Brian Dixon, "Güçlendirici aşı da dahil olmak üzere mRNA aşıları çok etkilidir ancak etkinlik zamanla azalır. Bulgularımız, özellikle yüksek risk altında bulunan kişiler için Covid-19'a karşı korumayı sürdürmek amacıyla ek dozların tekrar gerekli olabileceğini gösteriyor.

3. doz Biontech aşısı olanlara dikkat çeken Omicron uyarısı! Etkinliği 4 ayda düşüyor!

Ayrıca Hispanik veya siyahi olan kişilerin üçüncü bir aşı dozuna sahip olma olasılığının beyaz insanlara göre yarı yarıya olduğunu bulduk. Bu da Hispanik veya siyahilerin şiddetli Covid-19'a karşı daha savunmasız hale getiriyor" açıklamasını yaptı.

3. doz Biontech aşısı olanlara dikkat çeken Omicron uyarısı! Etkinliği 4 ayda düşüyor!

Bununla birlikte CDC'nin verilerine göre, 8 Şubat 2022 itibariyle, takviye dozu alan 65 yaş ve üstü ABD'lilerin: yüzde 72,3'ü beyaz, yüzde 8,9'u Hispanik ve yüzde 7,6'sı siyahi idi.

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