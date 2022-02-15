3. doz Biontech aşısı olanlara dikkat çeken Omicron uyarısı! Etkinliği 4 ayda düşüyor!
Dünya koronavirüs ile savaşırken ABD'de Omicron ile ilgili yapılan yeni araştırma şoke etti. Söz konusu araştırmaya göre, Biontech aşısının 3. Dozunun üzerinden 4 ay geçince etkisi azalıyor. İşte detaylar...
15.02.2022 15:29
- Son Güncelleme: 15.02.2022 15:29
"EK DOZLARIN TEKRARLANMASI GEREKEBİLİR"
Çalışmanın ortak yazarlarından Brian Dixon, "Güçlendirici aşı da dahil olmak üzere mRNA aşıları çok etkilidir ancak etkinlik zamanla azalır. Bulgularımız, özellikle yüksek risk altında bulunan kişiler için Covid-19'a karşı korumayı sürdürmek amacıyla ek dozların tekrar gerekli olabileceğini gösteriyor.
Bununla birlikte CDC'nin verilerine göre, 8 Şubat 2022 itibariyle, takviye dozu alan 65 yaş ve üstü ABD'lilerin: yüzde 72,3'ü beyaz, yüzde 8,9'u Hispanik ve yüzde 7,6'sı siyahi idi.