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Yeni doğum yapan anne koltuk altında süt gelince şoke oldu hemen doktora koştu! Bakın ne çıktı

35 yaşındaki Lindsay White isimli kadın ilk çocuğunu doğurduktan sonra koltuk altından süt sızdığını fark etti. Şoke olan kadın koltuk altında üçüncü bir meme olma ihtimaliyle hemen doktor koştu. Ancak muayenede böyle bir şey ortaya çıkmadı ve White'ın doktoru bazı annelerin koltuk altı sızıntısı yaşamasının normal olduğunu açıkladı.

23.02.2022 09:27 - Son Güncelleme: 23.02.2022 09:27
Yeni doğum yapan anne koltuk altında süt gelince şoke oldu hemen doktora koştu! Bakın ne çıktı

Lindsay White, doğumdan kısa bir süre sonra koltuk altlarından anne sütünün sızdığını fark etti.

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Yeni doğum yapan anne koltuk altında süt gelince şoke oldu hemen doktora koştu! Bakın ne çıktı

35 yaşındaki anne "İlk başta bu sıvının nereden geldiği ve ne olduğu konusunda çok kafam karıştı. Sonra izi takip ettim ve koltuk altımdan geldiğini anladım" dedi.

Yeni doğum yapan anne koltuk altında süt gelince şoke oldu hemen doktora koştu! Bakın ne çıktı

Lindsay, "Büyük bir yumru fark ettim, onu sıktım ve süt fışkırmaya başladı, o da gerçekten hassastı." diye sözlerine ekledi.

Yeni doğum yapan anne koltuk altında süt gelince şoke oldu hemen doktora koştu! Bakın ne çıktı

White, koltuk altında üçüncü bir meme ucu olabileceğine inanarak tıbbi yardım istedi.

Yeni doğum yapan anne koltuk altında süt gelince şoke oldu hemen doktora koştu! Bakın ne çıktı

Ancak muayenede böyle bir şey ortaya çıkmadı ve White'ın doktoru bazı annelerin koltuk altı sızıntısı yaşamasının normal olduğunu açıkladı.

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