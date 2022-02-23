Yeni doğum yapan anne koltuk altında süt gelince şoke oldu hemen doktora koştu! Bakın ne çıktı
35 yaşındaki Lindsay White isimli kadın ilk çocuğunu doğurduktan sonra koltuk altından süt sızdığını fark etti. Şoke olan kadın koltuk altında üçüncü bir meme olma ihtimaliyle hemen doktor koştu. Ancak muayenede böyle bir şey ortaya çıkmadı ve White'ın doktoru bazı annelerin koltuk altı sızıntısı yaşamasının normal olduğunu açıkladı.
23.02.2022 09:27 - Son Güncelleme: 23.02.2022 09:27
35 yaşındaki anne "İlk başta bu sıvının nereden geldiği ve ne olduğu konusunda çok kafam karıştı. Sonra izi takip ettim ve koltuk altımdan geldiğini anladım" dedi.
Ancak muayenede böyle bir şey ortaya çıkmadı ve White'ın doktoru bazı annelerin koltuk altı sızıntısı yaşamasının normal olduğunu açıkladı.