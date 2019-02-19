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Kışın hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

Kış aylarında hamileler için önemli olan noktaları derledik. Bu ipuçlarına dikkat ederek daha rahat ve sağlıklı bir hamilelik geçirebilirsiniz.

19.02.2019 12:55 - Son Güncelleme: 19.02.2019 12:55
Kışın hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

Kış aylarında soğuklarla gelen grip salgınları hamileleri çok daha kolay etkiliyor. Grip olduktan sonra atlamasının zorlaşması ve hamilelikten dolayı ilaç sınırlandırmasının söz konusu olması çok daha önceden dikkat edilmesi gereken konular olduğunu öne sürüyor. Uzmanlar da bu konuda uyarılarda bulunuyor. İşte kış aylarında hamilelerin dikkat etmesi gereken noktalar…

Kışın hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

Mekanı havalandırın

Bulunulan ortam havalandırılmış olması oldukça önem taşıyor. Hava soğuk da olsa her gün kısa süreli havalandırmanın yapılması gerekir. Böylece içerideki kötü hava dışarı çıkarken temiz hava içeriye nüfus etmiş olur. Ayrıca mekandaki toz, kir gibi zararlılar da en aza iner.

Kışın hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

Kapalı alanlardan uzaklaşın

Kış aylarında gribal enfeksiyonlar kalabalık ve havasız ortamlarda daha fazla görülüyor. Bu nedenle hamilelerin böyle ortamlardan uzak durması gerekir. Aynı şekilde sigara içilen alanlarda da bulunulmaması önemlidir.

Kışın hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

Temizliğe önem verin

Bulunulan ortamın düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Bunun dışında ellerin de sık sık yıkanması gerekir. Kış aylarında bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonları arttığından tokalaşma, sarılma ve öpüşme gibi yakın temaslarda bulunulmaması gerekir.

Kışın hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

Giyime dikkat edin

Soğuk havalardan dolayı sentetik ve hava geçirme özelliği olmayan kıyafetlerden uzak durulmalıdır. Giysilerin pamuklu kumaştan üretildiğinden emin olunmalı, gerekirse kat kat giyinilmelidir. Hava ısısına göre üsttekilerin çıkarılması kolay olacaktır.

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