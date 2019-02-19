Kışın hamilelikte nelere dikkat edilmeli?

Kış aylarında soğuklarla gelen grip salgınları hamileleri çok daha kolay etkiliyor. Grip olduktan sonra atlamasının zorlaşması ve hamilelikten dolayı ilaç sınırlandırmasının söz konusu olması çok daha önceden dikkat edilmesi gereken konular olduğunu öne sürüyor. Uzmanlar da bu konuda uyarılarda bulunuyor. İşte kış aylarında hamilelerin dikkat etmesi gereken noktalar…