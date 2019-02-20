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Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Kansere neden olan besinler neler? Kanserden korunmak için ne yapmalı? İşte detaylar...

Uzmanlar, kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan trans yağların, koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırmasının yanında, tip 2 diyabet, insülin direnci, metabolik sendrom, obezite ve kanser gibi birçok hastalığa da davetiye çıkardığını belirtti. düşürdü. Neredeyse her gün tüketilen gıdaların en zararlı besinler listesinin başını çektiği ortaya çıktı. Özellikle kahvaltıların neredeyse değişilmezi olan salam ve sucuk gibi gıdaları zararları şaşkına çevirdi.

20.02.2019 19:40 - Son Güncelleme: 20.02.2019 19:50
En zararlı besinler! Adeta zehir listesi

Neredeyse her gün tükenlen gıdaların en zararlı besinler listesinin başını çektiği ortaya çıktı.

En zararlı besinler! Adeta zehir listesi

Özellikle kahvaltıların neredeyse değişilmezi olan salam ve sucuk gibi gıdaları zararları şaşkına çevirdi.

En zararlı besinler! Adeta zehir listesi

TAVUK NUGGET
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

En zararlı besinler! Adeta zehir listesi
En zararlı besinler! Adeta zehir listesi

KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

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