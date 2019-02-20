Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Kansere neden olan besinler neler? Kanserden korunmak için ne yapmalı? İşte detaylar...
Uzmanlar, kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan trans yağların, koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırmasının yanında, tip 2 diyabet, insülin direnci, metabolik sendrom, obezite ve kanser gibi birçok hastalığa da davetiye çıkardığını belirtti. düşürdü. Neredeyse her gün tüketilen gıdaların en zararlı besinler listesinin başını çektiği ortaya çıktı. Özellikle kahvaltıların neredeyse değişilmezi olan salam ve sucuk gibi gıdaları zararları şaşkına çevirdi.
20.02.2019 19:40
- Son Güncelleme: 20.02.2019 19:50
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