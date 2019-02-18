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Bu besinler yalnızca 4 günde beyninizi bitiriyor... Beyne iyi gelen besinler neler? Beyne zarar veren besinler neler?

Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebildiği gibi beyni geliştirmek ve beslemek de mümkün olabiliyor. Beyin sağlıklı çalışabilmek için protein, karbonhidrat, antioksidan ve omega-3 yönünden zengin bir erzak deposuna ihtiyaç duyar. Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? Beyin nasıl beslenir? İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler....

18.02.2019 19:55 - Son Güncelleme:
Bu besinler yalnızca 4 günde beyninizi bitiriyor... Beyne iyi gelen besinler neler? Beyne zarar veren besinler neler?

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Bu besinler yalnızca 4 günde beyninizi bitiriyor... Beyne iyi gelen besinler neler? Beyne zarar veren besinler neler?

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Bu besinler yalnızca 4 günde beyninizi bitiriyor... Beyne iyi gelen besinler neler? Beyne zarar veren besinler neler?

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Bu besinler yalnızca 4 günde beyninizi bitiriyor... Beyne iyi gelen besinler neler? Beyne zarar veren besinler neler?

Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor.

Bu besinler yalnızca 4 günde beyninizi bitiriyor... Beyne iyi gelen besinler neler? Beyne zarar veren besinler neler?

Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

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