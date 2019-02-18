Bu besinler yalnızca 4 günde beyninizi bitiriyor... Beyne iyi gelen besinler neler? Beyne zarar veren besinler neler?
Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebildiği gibi beyni geliştirmek ve beslemek de mümkün olabiliyor. Beyin sağlıklı çalışabilmek için protein, karbonhidrat, antioksidan ve omega-3 yönünden zengin bir erzak deposuna ihtiyaç duyar. Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? Beyin nasıl beslenir? İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler....
Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor.