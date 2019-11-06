'Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?' diyenlerden misiniz? Dikkat! Doğum tarihiniz bile etkiliyor

Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye, aşırı kilonun en sık görüldüğü ülkelerden biri. Bunun nedenleri arasında hiç kuşkusuz ilk sıralarda yer alan sebeplerden biri sağlıksız beslenme alışkanlıkları. Ancak bazı insanlar ne yaparsa yapsın çeşitli nedenlerden dolayı kilo veremeyebiliyor. Her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyor ancak yine de kilo vermekte sorun yaşıyorsanız. İşte kilo vermenizi engelleyen 15 neden!