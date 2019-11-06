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'Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?' diyenlerden misiniz? Dikkat! Doğum tarihiniz bile etkiliyor

Sizde 'Kilo vermek istiyorum', 'Kilo vermek için ne yapılmalı?', 'Kilo vermek için ne yapmalıyım?', 'Kilo veremiyorum' diyenlerden misiniz? Kabul etmek gerek ki yiyoruz, nefsimizi tutamıyoruz... Diyelim ki nefsimize hakim olduk ve bir takım girişimlerde bulunduk ama hala kilo veremiyoruz. İşte tam olarak bu nokta bazı şeyleri yanlış yaptığınızın habercisi. Ayrıca elinizde olmayan nedenlerle de kilo veremiyor olabilirsiniz. Her şeyi doğru yapıyor ancak yine de kilo vermekte sorun yaşıyor hatta üstüne kilo alıyorsanız belki bunun başka bir nedeni vardır. İşte kilo vermenizi engelleyen tam 15 neden!

06.11.2019 14:20 - Son Güncelleme: 06.11.2019 14:20
'Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?' diyenlerden misiniz? Dikkat! Doğum tarihiniz bile etkiliyor

Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye, aşırı kilonun en sık görüldüğü ülkelerden biri. Bunun nedenleri arasında hiç kuşkusuz ilk sıralarda yer alan sebeplerden biri sağlıksız beslenme alışkanlıkları. Ancak bazı insanlar ne yaparsa yapsın çeşitli nedenlerden dolayı kilo veremeyebiliyor. Her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyor ancak yine de kilo vermekte sorun yaşıyorsanız. İşte kilo vermenizi engelleyen 15 neden!

'Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?' diyenlerden misiniz? Dikkat! Doğum tarihiniz bile etkiliyor

DOĞUM GÜNÜNÜZ!
Evet yanlış okumadınız, doğum gününüz de kilo vermenizi etkiliyor!

Kış mevsiminde doğduysanız baştan kaybetmiş olma ihtimaliniz yüksek çünkü yapılan araştırmalar kış bebeklerinin obeziteye daha yatkın olduklarını gösteriyor. Bunun sebebi ise daha yavaş çalışan bir metabolizmaya sahip olmaları.

'Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?' diyenlerden misiniz? Dikkat! Doğum tarihiniz bile etkiliyor

ÖĞÜN ATLAMAK
Her yemek yediğinizde metabolik hızınız iki saat içinde yüzde 20 - 30 artar fakat öğünleri atlarsanız metabolizmanız yavaşlar. Özellikle de kahvaltı yapmamak en büyük problemdir ve gece boyunca yüzde 5 yavaşlayan metabolik hızınız bir daha yemek yiyene kadar aynı hızda kalır.

'Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?' diyenlerden misiniz? Dikkat! Doğum tarihiniz bile etkiliyor

TİROİD SORUNU
Sürekli yorgun hissediyorsanız, kilo almaya başladıysanız ve sürekli üşüyorsanız tiroidiniz tembelleşmiş olabilir. Bu da metabolizmanızın daha yavaş çalışmasına neden olur. Bunun için bir uzmana başvurun ve balık, fındık gibi sağlıklı yağlar içeren besinler almaya dikkat etmelisiniz.

'Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?' diyenlerden misiniz? Dikkat! Doğum tarihiniz bile etkiliyor

HIZLI YEMEK
Hızlı yemek yemek hem midenizi rahatsız eder hem de kilo almanıza neden olur. Bu nedenle yavaş yemelisiniz. Yiyecekleri uzun süre çiğnedikten sonra yutmak, beynin vücuda giren besinleri kaydetmesine zaman tanımak anlamına geliyor. Bu şekilde tat alma duyusu da tatmin oluyor. Böylece doyduğunuzu anlamanızla, yemeye son vermeniz arasındaki zaman kısalıyor.

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