Son günlerin kabusu ıspanak! Uzmanlar uyarıyor...
Son günlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler yaşayan 149 vatandaş, hastanelere müracaat etti. Hastaların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uzmanlar, yeşil yapraklı sebzelerin arasına karışabilecek yabancı otların zehirlenmelere yol açabileceğini vurgulayarak, bunun önüne geçilebilmesi için en önemli noktanın bilinçli tüketim olduğuna işaret ediyor.
Hastalarda görülen ortak semptomlar sonucunda İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün harekete geçmesiyle bitkiden numune alınarak analiz edildi.
Alınan numunelerde, 620 pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapılırken, akut zehirlenme yapacak herhangi bir etken maddeye rastlanılmadığı aktarıldı.
Analizlerde, zehirlenmelere sebep olan bitkinin, ıspanak hasadı sırasında araya karışan güzelavrat otu ile adamotu olduğu belirlenirken hastalarda görülen semptomların bu otlarda bulunan "atropin" ve "scopalamin" etken maddelerinden kaynaklandığı açıklandı.
Bu kapsamda uzmanlar, özellikle yapraklı ürünlere yabani ot karışması halinde tespit etme imkanının daha yüksek olduğunu ve bu nedenle bu süreçte doğranmış ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini aktardı.
Vatandaşları bilinmeyen otun tüketilmemesi noktasında da uyaran uzmanlar, gıda güvenliği noktasında bilinçli tüketimin önemine işaret ediyor.
Uzmanlar, ıspanağın hasadından sofraya gelmesi sürecinde üretici ve tüketicinin yabani otları ayırt etme ve mutfakta yeşil bitkilerin temizlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken detayları, anlattı.