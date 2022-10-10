Balığı sakın böyle pişirmeyin! Uzmanlardan zehirlenme uyarısı! Ölüme yol açabilir...
Balığı büyük bir çoğunluk sever. Kokusuna rağmen oldukça sevilen balıklar sağlık için önemli bir yer taşıyor. Uzmanlar zengin omega-3 kaynağı balıkların düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Fakat balık pişirirken bazı durumlara oıldukça dikkat etmeniz gerekiyor. İşte balık pişirmenin en sağlıklı yöntemi...
Balığı çok sevenler mevsiminin de gelmesiyle sofralarında sık sık yer veriyor. Fakat uzmanların uyardığı bir konu var. Balığınızı pişirirken yönteminize dikkat etmeniz gerekiyor. İşte en sağlıklı balık pişirme yöntemleri ve konu hakkında merak edilenler...
TÜTSÜLENMİŞ BALIKLARI İYİ PİŞİRİN
65 yaşın üzerindekiler, hamile kadınlar ve kanser gibi altta yatan tıbbi durumları olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler, tütsülenmiş balıkları yemeden önce iyice pişirdiklerinden emin olmaları gerekiyor. FSA, tütsülenmiş balıkları sıcak olana kadar pişirmenin tehlikeli bakterileri öldüreceğini ve herkesin yemesini güvenli hale getireceğini söylüyor.
Bebekler, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar için listeriyoz, sepsis veya menenjit gibi ciddi ve yaşamı tehdit eden sorunlara yol açabiliyor. Hamileyken listeriyoz almak, düşük veya ölü doğuma neden olabiliyor. Gıda Standartları Ajansı (FSA), 2020'den bu yana, sekizi Birleşik Krallık'ta devam eden bir salgının bir parçası olarak 14 listeriosis vakası kaydedildiğini söyledi.
SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT EDİN
Genel halk için listeria nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riskleri çok düşük olsa da, savunmasız insanların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü, hamile kadınlar ve bağışıklığı zayıf olanlar tütsülenmiş balık yemeye hazır tüketmenin devam eden risklerinin farkında olmalı. Bu gruplardan herhangi biri hazır füme balık yiyorsa, yemeden önce iyice pişirildiğinden emin olmalı. İnsanlar ayrıca, soğutulmuş yemeye hazır füme balıkları 5C (41F) veya altında soğuk tutarak, ürünleri her zaman son kullanma tarihlerine göre kullanarak, etiketteki saklama talimatlarını izleyerek ve sonuna kadar pişirerek riski daha da azaltabilirler.
EN İYİ BALIK NASIL PİŞİRİLİR?
Balık, ızgara, kızartma, sığ kızartma, fırında, rosto ve sote yöntemleriyle pişirilebilir. Izgara: İri ve yağlı balık seçmekte fayda vardır. Yoksa ızgaraya yapışır. 2-3 saat önce balığa soğan suyu ve zeytinyağı sürüp bekletilirse daha lezzetli olur. Pişirirken çatlamaması için ise iki yanı bıçakla çizilir.