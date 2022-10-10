Balığı sakın böyle pişirmeyin! Uzmanlardan zehirlenme uyarısı! Ölüme yol açabilir...

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT EDİN

Genel halk için listeria nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riskleri çok düşük olsa da, savunmasız insanların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü, hamile kadınlar ve bağışıklığı zayıf olanlar tütsülenmiş balık yemeye hazır tüketmenin devam eden risklerinin farkında olmalı. Bu gruplardan herhangi biri hazır füme balık yiyorsa, yemeden önce iyice pişirildiğinden emin olmalı. İnsanlar ayrıca, soğutulmuş yemeye hazır füme balıkları 5C (41F) veya altında soğuk tutarak, ürünleri her zaman son kullanma tarihlerine göre kullanarak, etiketteki saklama talimatlarını izleyerek ve sonuna kadar pişirerek riski daha da azaltabilirler.