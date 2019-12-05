Kilo nasıl verilir? Zayıflatan o besin açıklandı! İşte kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlanan besinler

Kış aylarına girdiğimi şu günlerde formumuzu korumamız gerekiyor. Çünkü yaz ayına girerken fazla kilolar görsel olarak sıkıntı yaratıyor. Bu bağlamda sevindiren bir haberi sizlerle paylaşıyoruz. Dünyaca ünlü Time dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan '25 süper gıda'yı açıkladı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler... Kilo verebilmek için spor ya da egzersiz yapmaya pek vaktiniz yoksa evinizde haftada 3-4 kez yarım saatlik yapacağınız düzenli egzersizlerle vücut kas kitlenizi koruyarak sağlıklı bir görünüşe kavuşabilirsiniz.

05.12.2019 12:49 - Son Güncelleme: 05.12.2019 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





