85 yaşında bile torunlarınızla aynı güce sahip olmak için... Dünyanın en uzun yaşayanları her gün bunu yiyor!

ELMA SİRKESİ

En sağlıklı insanlar arasında yer alan Amy Morosini, "Bazı insanlar suya elma sirkesi koyup gün boyunca yudumluyorlar, ama ben onun tadından nefret ediyorum, bu yüzden onu bir çay bardağına koyup tek seferde içiyorum" ifadelerini kullandı. "Ardından ise tatlı bir meyveden bir dilim yiyerek ekşi tadın önüne geçerim."