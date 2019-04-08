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Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler..

Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiden 1'inde görülen yağlı karaciğer hastalığı son evrelere kadar belirti vermeyebiliyor. Bazı ilaç ve özellikle hepatit C gibi karaciğer hastalıkları da yağlanmaya yol açabiliyor. Karaciğerin sağlıklı çalışması için tüketilmesi gereken besinler sıralandı. Peki karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler...

08.04.2019 18:10 - Son Güncelleme:
Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler..

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler..

Karaciğer sağlığına dikkat çekmek amacıyla da her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler..

"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler..

Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler..

"AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.

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