Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler..

Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiden 1'inde görülen yağlı karaciğer hastalığı son evrelere kadar belirti vermeyebiliyor. Bazı ilaç ve özellikle hepatit C gibi karaciğer hastalıkları da yağlanmaya yol açabiliyor. Karaciğerin sağlıklı çalışması için tüketilmesi gereken besinler sıralandı. Peki karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler...

08.04.2019 18:10 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





