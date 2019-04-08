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Kahve ve çay tiryakileri dikkat! Akciğer kanserini tetikliyor

Çay ve kahve tiryakisi misiniz? Sabahları kahve içmeden uyanamıyor musunuz? Tatlı soshbetlerin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kahve üzerinde yapılan bir araştırma, akciğer kanseri riskini arttırdığını ortaya çıkarmıştı. Hatta durum öyle tehlikeli ki sigara içmeyenler en az içenler kadar akciğer kanseri riski altında olduğunu ortaya koydu. Peki bunun nedeni ne? İşte çay ve kahve tiryakilerini yakından ilgilendiren detaylar...

08.04.2019 09:59 - Son Güncelleme: 08.04.2019 10:03
Kahve ve çay tiryakileri dikkat! Akciğer kanserini tetikliyor

ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koymuştu. Osman Müftüoğlu, köşesinde bu araştırmanın ayrıntılarına yer verdi.

Kahve ve çay tiryakileri dikkat! Akciğer kanserini tetikliyor

AKCİĞER KANSERİNİ TETİKLİYOR

LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Jingjing Zhu liderliğinde yürütülen araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Kahve ve çay tiryakileri dikkat! Akciğer kanserini tetikliyor

ASIL NEDEN KAHVE DEĞİL KAVURMA İŞLEMİ

Kahve–akciğer kanseri arasındaki bu can sıkıcı bağlantının nedeni henüz net olarak bilinmiyor. "Muhtemel suçlu"nun ise kahveye uygulanan "kavurma" işlemi olduğu düşünülüyor.

Kahve ve çay tiryakileri dikkat! Akciğer kanserini tetikliyor

Önce araştırmanın ayrıntınlarına bir göz gezdirelim. Araştırma kapsamında ABD ve Asya'da 1,2 milyon kişinin katıldığı 17 farklı araştırmanın verileri incelendi. Katılımcıların ortalama 8,6 yıl boyunca takip edildiği ve 20 bin 500'den fazlasının süreç içinde akciğer kanserine yakalandığı belirtildi.

Kahve ve çay tiryakileri dikkat! Akciğer kanserini tetikliyor

Sigara içmeseniz bile bir günde iki fincan veya daha fazla kahve içerseniz akciğer kanseri riski yüzde 41 oranında artabiliyor! Peki kahveyi sigaradan bu kadar tehlikeli kılan temel sebep ne?

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