Kahve ve çay tiryakileri dikkat! Akciğer kanserini tetikliyor

ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koymuştu. Osman Müftüoğlu, köşesinde bu araştırmanın ayrıntılarına yer verdi.