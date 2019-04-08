Kahve ve çay tiryakileri dikkat! Akciğer kanserini tetikliyor
Çay ve kahve tiryakisi misiniz? Sabahları kahve içmeden uyanamıyor musunuz? Tatlı soshbetlerin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kahve üzerinde yapılan bir araştırma, akciğer kanseri riskini arttırdığını ortaya çıkarmıştı. Hatta durum öyle tehlikeli ki sigara içmeyenler en az içenler kadar akciğer kanseri riski altında olduğunu ortaya koydu. Peki bunun nedeni ne? İşte çay ve kahve tiryakilerini yakından ilgilendiren detaylar...
ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koymuştu. Osman Müftüoğlu, köşesinde bu araştırmanın ayrıntılarına yer verdi.
AKCİĞER KANSERİNİ TETİKLİYOR
LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Jingjing Zhu liderliğinde yürütülen araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.