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Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları neler? Karaciğer yağlanması ne demek? İşte detaylar...

Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiden 1'inde görülen yağlı karaciğer hastalığı son evrelere kadar belirti vermeyebiliyor. Bazı ilaç ve özellikle hepatit C gibi karaciğer hastalıkları da yağlanmaya yol açabiliyor. Peki karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer hastalığı olanlar nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

12.02.2019 17:34 - Son Güncelleme: 12.02.2019 17:40
Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları neler? Karaciğer yağlanması ne demek? İşte detaylar...

Vücudumuzun en büyük organı olan karaciğer kendi kendini yenileme yeteneği yüksek bir organdır.

Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları neler? Karaciğer yağlanması ne demek? İşte detaylar...

Bir yandan ağızdan alınan tüm yiyecek ve içeceklerin, diğer yandan hemen hemen tüm ilaç ve besin takviyelerinin sindirilmesi, vücuda yararlı hale getirilmesi, kullanılmayan ve vücuda zarar verebilecek şekle dönüşen kısımlarının zararsız hale getirilerek vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları neler? Karaciğer yağlanması ne demek? İşte detaylar...

Hepatit B ve C gibi tedavi edilmez ise karaciğer yetersizliğine yol açabilecek virüslere karşı korunmalıyız. Özellikle hepatit B ve hepatit A gibi aşı ile korunması mümkün olan hastalıklara karşı aşılar yaptırmalıdır.

Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları neler? Karaciğer yağlanması ne demek? İşte detaylar...

Obezite ve kontrolsüz diyabet hastalığı; karaciğer yağlanmasına yol açmaktadır.Bu yağlanma öncelikle basit yağlanma şeklinde başlayıp, sonrasında yağlı hepatit denilen karaciğer iltihabına yol açabilmektedir.

Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları neler? Karaciğer yağlanması ne demek? İşte detaylar...

Yıllar sonrasında da yağlı hepatit siroza dönüşebilir. Sağlıklı beslenme, yeterli fiziksel aktivite ve kilo kontrolü ile karaciğer yağlanması önlenebilir. Bu nedenle yağlı ve karbonhidratlı gıdaların tüketimi sınırlanmalı, sebze-meyve tüketimi arttırılmalı, hazır gıda tüketimi en aza indirilmelidir.

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