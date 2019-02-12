Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer yağlanmasından korunmanın yolları neler? Karaciğer yağlanması ne demek? İşte detaylar...

Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiden 1'inde görülen yağlı karaciğer hastalığı son evrelere kadar belirti vermeyebiliyor. Bazı ilaç ve özellikle hepatit C gibi karaciğer hastalıkları da yağlanmaya yol açabiliyor. Peki karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? Karaciğer yağlanmasının nedenleri neler? Karaciğer hastalığı olanlar nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

12.02.2019 17:34 - Son Güncelleme: 12.02.2019 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





