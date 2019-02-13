Kansere neden olan yiyecekler neler? Kanserden korunmak için neler yapılmalı? Kansere neden olan besinler neler? İşte detaylar...
Günlük hayatta yediğimiz gıdaların birçoğu kansere davetiye çıkarıyor. Kansere karşı en büyük silahlardan biri de doğru beslenme. Her yıl 15 milyon insanın karşı karşıya kaldığı kanser hastalığından korunmak için yapılacak birçok şey var. Bunların başında da doğal kanser önleyici besinlerin mucizevi gücünden yararlanmak geliyor. Tükettiğimiz besinlerle kanserden korunabiliriz. Peki hangi besinler kanserden korur? Kanserden korunmanın yolları neler? İşte kanserden koruyan yiyecekler...
13.02.2019 17:35
- Son Güncelleme: 13.02.2019 17:35
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