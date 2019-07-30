Kanserli hücrelerin düşmanı olan o besin herkesi şaşırttı! İşte kanser tedavisi
Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler... DNA hasarı sonucu, vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyüyüp çoğalmasına kanser denir. Kanserin başlangıç aşamasını tespit etmek hayati öneme sahiptir. Çünkü erken teşhis bu illetten kurtulmamızı kolaylaştırır.
Kanser neden olur?
Kanserin tek bir nedeni yoktur, bir sürü faktörün biraraya gelmesiyle kanser meydana gelir. Sigara ve alkol tüketimi, yanlış beslenme ve şişmanlık kanseri tetikleyen en önemli faktörlerdendir. Kanserin diğer nedenleri şunlardır;
Stres, üzüntü
Aşırı şeker tüketimi
Yanlış beslenme (Markette satılan paketlenmiş gıdaların, kızarmış ve fast food yiyeceklerin sık tüketimi)
Genetik
Bazı virüs ve mantarlar
Tarımda kullanılan hormon ve tarım ilaçları
Gıda yoluyla alınan kimyasallar
Kumaş boyaları
Uzun süre güneş ışığına veya radyosyana maruz kalma
Hareketsiz yaşam, uzun süre oturma veya yatma
Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...
Keten Tohumu
Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.
Siyah Üzüm
Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.