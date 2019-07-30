Kanserli hücrelerin düşmanı olan o besin herkesi şaşırttı! İşte kanser tedavisi

Kanser neden olur?

Kanserin tek bir nedeni yoktur, bir sürü faktörün biraraya gelmesiyle kanser meydana gelir. Sigara ve alkol tüketimi, yanlış beslenme ve şişmanlık kanseri tetikleyen en önemli faktörlerdendir. Kanserin diğer nedenleri şunlardır;

Stres, üzüntü

Aşırı şeker tüketimi

Yanlış beslenme (Markette satılan paketlenmiş gıdaların, kızarmış ve fast food yiyeceklerin sık tüketimi)

Genetik

Bazı virüs ve mantarlar

Tarımda kullanılan hormon ve tarım ilaçları

Gıda yoluyla alınan kimyasallar

Kumaş boyaları

Uzun süre güneş ışığına veya radyosyana maruz kalma

Hareketsiz yaşam, uzun süre oturma veya yatma