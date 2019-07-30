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Bu besinler hem beyni geliştiriyor hem de hafızayı güçlendiriyor! İşte beyni geliştiren şifa deposu besinler

Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için sağlıklı besinler tüketmek çok önemli. Aynı şekilde zihinsel gelişim için de sağlıklı besinler tüketmek gerek. Uzman tavsiyeleriyle hazırlanmış bu besin listesi, hem beyin gelişimi için gerekli olan hem de hafızayı güçlendiren en faydalı besinlerle dolu. İşte hem beyni geliştiren hem de hafızayı güçlendiren, sağlıklı bir yaşam için önemli rol oynayan şifa deposu mucizevi besinler...

30.07.2019 19:04 - Son Güncelleme: 30.07.2019 19:19
Bu besinler hem beyni geliştiriyor hem de hafızayı güçlendiriyor! İşte beyni geliştiren şifa deposu besinler

Beyni geliştiren, hafızayı güçlendiren ve birçok hastalığa şifa olan besinler ilaçlardan daha çok merak ediliyor.

Bu besinler hem beyni geliştiriyor hem de hafızayı güçlendiriyor! İşte beyni geliştiren şifa deposu besinler

İşte beyin gelişiminde önemli rol oynayan besinler...

Bu besinler hem beyni geliştiriyor hem de hafızayı güçlendiriyor! İşte beyni geliştiren şifa deposu besinler

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Bu besinler hem beyni geliştiriyor hem de hafızayı güçlendiriyor! İşte beyni geliştiren şifa deposu besinler

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Bu besinler hem beyni geliştiriyor hem de hafızayı güçlendiriyor! İşte beyni geliştiren şifa deposu besinler

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

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