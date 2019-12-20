Kanserin belirtileri nelerdir? Kanserin ilk belirtisi nedir? Mutlaka kontrol edin...
Çağımızın en korkutan ve maalesef ki en yaygın hastalıklarından biri kanser. Uzun ve meşakatli bir tedavi süreci olan kanser için erken teşhis şart. Bu yüzden sık sık kontrol ettirmek, vücudun gösterdiği olağandışı tepkilere dikkat etmek şart. Birçok ciddi hastalık, başlangıçta hastalar tarafından önemsenmediği için ihmaller söz konusu olabiliyor. Kanser de birçok hastalık gibi başlangıçta küçük belirtiler vererek vücuda yayılıyor. Küçük belirtilerle ortaya çıkan sonrasında hızla vücuda yayılan kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Peki kanserin belirtileri nelerdir? İlk belirtileri nasıl anlarız? İşte birçok hastalığın vücuttaki ilk belirtileri...
20.12.2019 16:16
- Son Güncelleme: 20.12.2019 16:33
Küçük belirtilerle ortaya çıkan sonrasında hızla vücuda yayılan kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Her hastalık öncelikle küçük belirtilerle baş gösteriyor.
Peki başta kanser olmak üzere ciddi hastalıkların ilk belirtileri neler? İşte birçok hastalığın vücuttaki ilk belirtileri...
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