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Sağlık sigortası yaptırmak isteyenler dikkat! Çoğu kişi bunları bilmiyor

Sağlık giderlerinde yaşanan artış ve sağlık enflasyonunun yüksekliği nedeniyle 2019'da sağlık sigortası fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu artışların önümüzdeki yıl da süreceği tahmin ediliyor. Yaşanan bu fiyat artışları vatandaşları tamamlayıcı sağlık sigortasına yönlendirdi. Ancak sağlık sigortası yaptırmak isteyenlerin bilmediği bazı püf noktalar var. İşte sağlık sigortaları ile ilgili detaylar...

20.12.2019 09:06 - Son Güncelleme: 20.12.2019 09:06
Sağlık sigortası yaptırmak isteyenler dikkat! Çoğu kişi bunları bilmiyor

Tamamlayıcı sağlık sigortası ise özel sağlık sigortasına göre daha uygun maliyetli. Birçok şirket de, çalışanlarına, 2020'de özel sağlık sigortası yerine daha uygun fiyatlı tamamlayıcı sağlık sigortası verecek.

Sağlık sigortası yaptırmak isteyenler dikkat! Çoğu kişi bunları bilmiyor

Peki, nedir tamamlayıcı sağlık sigortası ve kimler yaptırabiliyor? Nitekim son günlerde tamamlayıcı sigorta ile ilgili çokta soru soruluyor. Şu bilgiyi de verelim, bugün tamamlayıcı sigorta yaptıranların sayısı Hürriyet'in haberine göre 1 milyonu geçmiş durumda. İşte, tüm yönleri ile tamamlayıcı sağlık sigortası.

Sağlık sigortası yaptırmak isteyenler dikkat! Çoğu kişi bunları bilmiyor

1-Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılıyor. SGK'nın ödediğinin üzerine tamamlıyor.

Sağlık sigortası yaptırmak isteyenler dikkat! Çoğu kişi bunları bilmiyor

2-Sigortayı kimler yapıyor?
Sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinden tamamlayıcı sağlık yaptırabilir.

Sağlık sigortası yaptırmak isteyenler dikkat! Çoğu kişi bunları bilmiyor

3-Tüm hastanelerde geçiyor mu?
SGK ile anlaşmalı tüm hastanelerde sigorta geçiyor. SGK'nın anlaşması olmadığı, A sınıfı özel hastanelerde ise geçmiyor.

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