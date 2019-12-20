Sağlık sigortası yaptırmak isteyenler dikkat! Çoğu kişi bunları bilmiyor

Sağlık giderlerinde yaşanan artış ve sağlık enflasyonunun yüksekliği nedeniyle 2019'da sağlık sigortası fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu artışların önümüzdeki yıl da süreceği tahmin ediliyor. Yaşanan bu fiyat artışları vatandaşları tamamlayıcı sağlık sigortasına yönlendirdi. Ancak sağlık sigortası yaptırmak isteyenlerin bilmediği bazı püf noktalar var. İşte sağlık sigortaları ile ilgili detaylar...

20.12.2019 09:06 - Son Güncelleme: 20.12.2019 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





