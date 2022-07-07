Kanseri temizliyor bağırsakları rahatlıyor! Eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenmeyi ortadan kaldırıyor! Her derde deva

BAMYA TOHUMU DİZ AĞRILARINA İYİ GELİR Mİ?

Özellikle yaş ilerledikçe vücutta meydana gelen deformasyonların başında eklem ve kemik ağrıları gelir. Kişilerin en çok şikayet ettikleri konu ise diz ağrısıdır. Bu yüzden bamya tohumunun diz ağrısına iyi gelip gelmediği merak konusudur. Son dönemlerde de Bamya tohumu dizideki sıvı kaybına iyi gelir mi? sorusu sık sık sorulmaktadır. Bamya tohumunun eklem ağrılarına, menisküse, kireçlenmeye iyi geldiği bilindiği için diz ağrısı çekenler tarafından tüketilmesi önerilir. Ancak burada kronik rahatsızlığı olan, düzenli ilaç kullanan ya da alerjisi bulunan kişiler tüketmemelidir. Bu grupların dışında olan kişiler bamya tohumunu su içinde beklettikten sonra günde bir bardak içebilir. Ancak bu uygulama kesin çözüm olarak görülmemelidir.