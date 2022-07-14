Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! Depresyona, anksiyeteye veda edin! İşte karşınızda doğal antidepresan!
Depresyon ve anksiyete sık sık rastlanan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Doğada bulunan mucizevi bitkiler sayesinde birçok sorunun ortadan kalkmasına fayda sağlayabilirsiniz. İşte depresyona ve anksiyeteye iyi gelen o çözüm.
Günümüzün en sık karşılaşılan sorunları arasında depresyon ve anksiyete yer alıyor. Doğada bulunan bazı mucizevi bitkiler sayesinde kolaylıkla bu rahatsızlığınızın giderilmesini sağlayabilirsiniz. Peki, anksiyeteye iyi gelen yiyecekler neler? Depresyon nasıl geçer? İşte merak edilenler...
Ciltte oluşan sivilceleri yok ederken, akne izlerini hafifletiyor. Mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayarak, depresyondan kurtulmaya yardımcı oluyor. Bebeklerde pişiklere iyi geliyor, gaz sancılarını gidererek, karın ağrısını geçiriyor. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç dökülmesini önlüyor.
Sarı kantaron bitkisini alternatif tıp olarak kullanan köylüler yazın hasat ettikleri sarı kantarondan elde ettikleri yağı yıl boyunca eklem ağrıları, mide ağrısı, yaralarda yardımcı tedavi olarak kullandıklarını belirterek her derde deva otun atalarından kendilerine kalan bir miras olduğunu kaydetti.